Ginnastica artistica, le qualificate alle finali degli Europei juniores. Perotti star, tutte le azzurre avanzano

Si è delineato il quadro delle qualificate alle Finali degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile per quanto riguarda il settore juniores. A Rimini le migliori otto atlete hanno staccato il pass per gli atti conclusivi sui singoli attrezzi, che andranno in scena nella mattinata di domenica 5 maggio.

Giulia Perotti promossa alle parallele asimmetriche (secondo accredito), alla trave (sesto riscontro di ammissione) e al corpo libero (seconda). Emma Fioravanti gareggerà al corpo libero (prima nel turno preliminare), mentre Benedetta Gava ed Emma Puato sono seconda e terza al volteggio.

QUALIFICATE FINALI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA JUNIORES

VOLTEGGIO

1. Elena Colas (Francia) 13.483

2. Benedetta Gava (Italia) 13.449

3. Emma Puato (Italia) 13.299

5. Madita Mayr (Germania) 12.800

6. Kea Walser (Svizzera) 12.783

7. Alij de Wijze (Paesi Bassi) 12.766

8. Isabelle Priestley (Gran Bretagna) 12.766

9. Anamaria Mihaescu (Romania) 12.750

Esclusa per la regola dei passaporti: l’italiana Emma Fioravanti, quarta con 13.299.

PARALLELE ASIMMETRICHE

1. Elena Colas (Francia) 13.900

2. Giulia Perotti (Italia) 13.733

3. Lola Chassat (Francia) 12.900

4. Shantae-Eve Asiedua Amankwaah (Gran Bretagna) 12.800

5. Kristina Hrudetska (Ucraina) 12.566

6. Sien Ghekiere (Belgio) 12.566

7. Anastasiia Lev (Ucraina) 12.466

8. Ellie Lewis (Gran Bretagna) 12.366

TRAVE

1. Madita Mayr (Germania) 13.066

2. Maiana Prat (Francia) 12.833

3. Louise Dupont (Belgio) 12.700

4. Perla Denechere (Francia) 12.700

5. Liese Vieuxtemps (Belgio) 12.666

9. Giulia Perotti (Italia) 12.433

10. Alexia Blanaru (Romania) 12.400

10. Anamaria Mihaescu (Romania) 12.400

Escluse per la regola dei passaporti: la francese Noelie Ayuso (sesta con 12.566), la belga Sien Ghekiere (settima con 12.533), la francese Elena Colas (ottava con 12.466).

CORPO LIBERO

1. Emma Fioravanti (Italia) 13.266

2. Giulia Perotti (Italia) 13.166

3. Elena Colas (Francia) 13.033

4. Perla Denechere (Francia) 12.933

8. Liese Vieuxtemps (Belgio) 12.466

9. Jaylee Chukwu (Paesi Bassi) 12.466

10. Shantae-Eve Asiedua Amankwaah (Gran Bretagna) 12.400

11. Kea Walser (Svizzera) 12.233

Escluse per la regola dei passaporti: la francese Maiana Prat (quinta con 12.900), le italiane Benedetta Gava (sesta con 12.833) ed Emma Puato (settima con 12.700).