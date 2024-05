Filippo Ganna ha vinto 6 cronometro al Giro d’Italia: -1 da Merckx, il record è di Francesco Moser

Un capolavoro straordinario da parte di Filippo Ganna: il super cronoman piemontese vince la cronometro di Desenzano del Garda centrando il primo successo di questo Giro d’Italia 2024, prendendosi questa volta lo sfizio di battere Tadej Pogacar dopo che lo sloveno l’aveva anticipato nella cronometro di Perugia.

Con questa vittoria, Filippo Ganna entra in una grande élite di vincitori delle cronometro nella storia di Corsa Rosa: si tratta nel suo sesto successo in carriera in una prova contro il tempo, con due secondi posti a referto. Una vittoria che in questa tipologia di tappa mancava al Giro dal 2021, quando vinse nell’ultima frazione a Milano.

Sesto successo che lo porta ad essere il terzo di sempre nella classifica all-time di vittorie nelle cronometro al Giro, appaiato a Jacques Anquetil e ad una sola vittoria di ritardo da Eddy Merkcx, a quota sette. Il record di sempre appartiene ad un super Francesco Moser, che stacca tutti con 12 successi.

CLASSIFICA ALL-TIME VITTORIE A CRONOMETRO GIRO D’ITALIA

1 MOSER Francesco 12

2 MERCKX Eddy 7

3 ANQUETIL Jacques 6

4 GANNA Filippo 6

5 HONCHAR Serhiy 5

6 KNUDSEN Knut 5

7 SARONNI Giuseppe 4

8 COPPI Fausto 4

9 INDURAIN Miguel 4

10 PIASECKI Lech 4