F1, Sergio Perez: “L’addio di Adrian Newey si farà sentire. Miami assomiglia a Suzuka e faremo bene”

Sergio Perez è carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato della Florida ci attende un altro weekend con il format rivoluzionato dalla Sprint Race con la Red Bull che vuole dominare nuovamente la scena.

Il messicano è fiducioso, e non potrebbe essere altrimenti, come spiega nel corso della conferenza stampa odierna: “Penso che gli ultimi fine settimana sono stati buoni e penso che gli aggiornamenti che abbiamo introdotto a Suzuka ci permetteranno di adattarci anche a questo circuito”.

Una RB20 dominante anche in questa stagione, anche se il suo creatore, Adrian Newey ha annunciato l’addio al team di Milton Keynes: “Parliamo di una parte fondamentale della nostra scuderia. Se ne parlava di un suo possibile addio per cui Christian Horner e tutta la squadra si è preparata per questa eventualità. Attorno a lui c’era una squadra enorme e la partenza si farà sentire. Penso che ovunque andrà avrà impatto immediato”.

Il futuro del messicano cosa prevede? “In questo momento, il mercato piloti sta procedendo molto in anticipo rispetto al previsto a causa della notizia dell’approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari all’inizio dell’anno, e significa che tutti stanno cercando il miglior posto possibile, ma credo che sia solo questione di tempo.”