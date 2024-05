F1, Sergio Perez: “Dobbiamo metterci al lavoro e ottenere un ritmo migliore”

Una giornata non semplicissima per Sergio Perez. Il pilota della Red Bull ha infatti ottenuto solo l’ottava posizione nella seconda sessione di prove libere al GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1, piazzandosi alle spalle di un insolito sesto Max Verstappen con un ritardo di +0.646.

Inoltre il messicano è uscito indenne anche da una investigazione da parte dei commissari di gara, i quali l’hanno graziato per un possibile impeding ai danni del grande protagonista della giornata odierna, il ferrarista Charles Leclerc.

Una volta arrivato in mixed zone, Checo ha commentato quanto fatto in pista: “Dobbiamo lavorare durante la notte. Dobbiamo cercare di ottenere il ritmo migliore, perché penso che tutto dipenda dai giri brevi e lunghi.Dobbiamo sistemare un po’ le cose. Se riusciamo a raggiungere un buon equilibrio saremo in una posizione solida per il giorno della gara, quindi siamo ottimisti”.

Il nativo di Guadalajara ha poi concluso: “Credo che ci siano stati momenti più complicati con il vento così forte, ma ci aspettiamo un piccolo cambiamento per domani nelle qualifiche . Sarà interessante“.