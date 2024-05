F1, orario gara GP Monaco 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Dopo il fine settimana di Imola, la Formula 1 torna subito in scena con il GP di Monaco 2024. Si vola infatti a Montecarlo: sul celebre tracciato cittadino assisteremo a una tre-giorni molto intensa e i piloti dovranno rasentare la perfezione per non veder compromessa la propria prestazione.

Ogni minimo errore potrebbe costare caro in un circuito con così pochi margini. Grande attesa per la Ferrari e per il padrone di casa Charles Leclerc, desideroso anche di sfatare il tabù sul circuito “di casa”: le prove libere sono stato un buon viatico. Il monegasco non è mai stato troppo fortunato in questo contesto e per il prosieguo della stagione sarebbe importante un buon risultato: in questo momento è secondo nella classifica piloti e questa posizione va difesa.

Non sarà semplice perché la Red Bull con il tre volte campione del mondo Max Verstappen è lanciatissima in questo Mondiale e nello stesso tempo la McLaren con Lando Norris, in particolare, ha trovato delle soluzioni sulla propria monoposto tali da essere all’altezza della RB20 dopo gli aggiornamenti. Inoltre si è riaffacciata anche la Mercedes dopo tanti fine settimana difficili e finalmente sembra essere da corsa.

La gara del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su Sky Go e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara, OA Sport vi offrirà la DIRETTE LIVE testuale dell’evento.

PROGRAMMA GP MONACO F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita delle qualifiche e della gara, ma non delle prove libere coperte esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro la differita delle qualifiche e della gara, ma non delle prove libere coperte esclusivamente da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

