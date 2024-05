F1, Max Verstappen insultato a Imola risponde con il dito medio e poi…

Sono state qualifiche trionfali per Max Verstappen a Imola, sede del settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari l’olandese, su Red Bull, ha ottenuto la settima pole-position in altrettanti week end in questo campionato, allungando la sua striscia di p.1 consecutive a otto, eguagliando il record del brasiliano Ayron Senna. Un dato ancor più significativo, se fatto a Imola, in ricordo di quanto accaduto 30 anni fa sul tracciato del Santerno.

Una prestazione straordinaria favorita però anche dalla scia concessa volutamente da Nico Hulkenberg, che ha permesso al tre volte iridato di centrare l’obiettivo. Un modus operandi che ha fatto discutere non poco nel paddock. Resta il dato della pole e il fatto che Verstappen e la scuderia di Milton Keynes abbiano risolto i problemi emersi nelle prove libere del venerdì.

Un riscontro che non ha lasciato indifferente il pubblico presente a Imola. A questo proposito, Max ha fatto un rivelazione: “Mentre passavo in pit-lane mi applaudivano, tranne uno che mi stava indicando altro. Allora gli ho mostrato il dito medio e la volta dopo mi ha applaudito! Questa pista è eccezionale, vorrei che ne avessimo 24 così in calendario. Il giro in qualifica è incredibile“.

Un modo di vivere l’evento a volte sopra le righe, considerando il tifo per la Ferrari. Le due Rosse partiranno dalla griglia in terza e in quarta posizione con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz e lotteranno per il podio.