F1, Max Verstappen: “Deluso dalla nostra prestazione, ma non è una sorpresa. Mi sembrava di guidare un go-kart”

Dopo aver fatto tanta fatica sin dalle prove libere del venerdì, va in archivio una qualifica fallimentare per la Red Bull a Montecarlo in occasione dell’ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sergio Perez è uscito di scena in Q1 e partirà addirittura 18°, mentre il leader del campionato Max Verstappen ha commesso un errore in curva 1 nel suo ultimo time-attack in Q3 dovendosi accontentare della sesta piazza.

“Non sono deluso dal risultato, sono deluso dalla nostra prestazione. Non è stata una sorpresa per me perché sapevo dei nostri limiti per questo weekend. È stato brutto. Non riesco a prendere nessun cordolo. Nel settore centrale sto girando attorno ai cordoli. Mi sento come se stessi guidando un go-kart, senza sospensioni e senza damping. È stato molto difficile per noi“, dichiara il fenomeno olandese ai microfoni di Sky Sports UK.

“Mi sono sentito davvero a mio agio nelle curve ad alta velocità, almeno quello è stato divertente, ma nel lento perdiamo troppo, dove le curve sono sconnesse e la macchina salta. Se si tratta di un problema specifico di questa pista? Lo è di sicuro. Ci sono alcune altre piste in arrivo dove il terreno è sconnesso e hai bisogno dei cordoli giusti. Per noi è sicuramente un limite“, prosegue il nativo di Hasselt.

Sulle possibilità in vista del GP: “Se è una gara lineare, non c’è molto che tu possa fare. Le macchine sono così larghe e grandi che non puoi sorpassare. Cercheremo di restare con loro. Non abbiamo la macchina più veloce. Non è che ci siamo qualificati fuori posizione, quindi non c’è un vantaggio di passo che possiamo sfruttare. Vedremo cosa succederà“.