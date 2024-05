F1, Lewis Hamilton: “Weekend tutto sommato positivo. Gli aggiornamenti funzionano”

Lewis Hamilton chiude con il giro più veloce in gara il suo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Monte Carlo il pilota sette volte campione del mondo non ha vissuto una giornata indimenticabile, centrando questo risultato personale come unica nota positiva al termine di un ennesimo weekend non semplice.

Il successo è andato a Charles Leclerc al termine di una gara nella quale ha gestito nel migliore dei modi le sue gomme hard, che ha preceduto sul podio Oscar Piastri e Carlos Sainz. Quarto Lando Norris, quinto uno stoico George Russell davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton che, magra soddisfazione, ha conquistato il giro più veloce in gara.

Al termine della gara sulla pista monegasca, il pilota nativo di Stevenage ha raccontato le sue sensazioni: “Fine settimana da alti e bassi. Sono comunque contento di quanto espresso dalla macchina, perché significa che gli aggiornamenti stanno andando nella giusta direzione. Non vedo l’ora di andare in Canada. Avremo la nuova ala che potrebbe darci un’ulteriore spinta”.