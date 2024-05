F1, Lewis Hamilton: “Soddisfatto in prova, ma nella qualifica Sprint la macchina è regredita”

Un venerdì da dimenticare per la Mercedes. La scuderia tedesca è scivolata fuori dalla top 10 in occasione delle qualifiche valide per la Sprint Race del GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. George Russell e Lewis Hamilton hanno infatti concluso la loro prova in Q2, accontentandosi rispettivamente dell’undicesima e della dodicesima posizione in griglia.

Un risultato certamente inaspettato per l’ex Campione del Mondo, reduce invece da un’unica sessione di prove libere che aveva invece dato dei riscontri molto positivi. In zona mista, il prossimo pilota della Ferrari ha spiegato i motivi del passo indietro:

“La macchina si è comportata davvero bene nelle FP1 ed ero soddisfatto del bilanciamento – ha sostenuto Hamilton – Sfortunatamente, nelle qualifiche Sprint, l’equilibrio è cambiato e la vettura è regredita. Eravamo vicini a raggiungere la SQ3.”

Hamilton ha quindi concluso: “Partendo dalla dodicesima posizione in griglia, la Sprint sarà dura per noi. Non mi aspetto molto da lì perché non è un circuito facile per inseguire o sorpassare. Faremo comunque del nostro meglio per portare la vettura in zona punti“.