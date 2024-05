F1, il ritorno di Flavio Briatore: sarà supervisore del team Alpine

Flavio Briatore è pronto per tornare nel mondo della Formula Uno. Quando un nome simile si muove, specialmente parlando della massima categoria del motorsport, l’attenzione si fa sempre massima.

L’ex team principal di Benetton e Renault, infatti, sta per fare il suo ritorno in Formula Uno e lo farà in modo particolare. Lo ha rivelato il Corriere della Sera che spiega come il manager classe 1950 avrebbe accettato la proposta del CEO di Alpine, Luca De Meo: “Il suo ruolo è quello di uno speciale supervisore e non prevede coinvolgimento costante nell’attività in pista. Se dovesse risultare impossibile comporre una squadra competitiva per il 2026, è possibile che Briatore si tiri indietro”.

Il team francese, che sta vivendo una profonda crisi di prestazioni in pista con una vettura ampiamente insufficiente, e due piloti che spesso finiscono per collidere tra di loro, piuttosto che sfidare i rivali, è anche nel pieno di un profondo rinnovamento al proprio interno.

L’organigramma dirigenziale della scuderia di Enstone è stato azzerato a metà del 2023, e anche nel 2024 le partenze non sono mancate. Ora è il momento di ricostruire e il team principal Bruno Famin dovrebbe vedere anche l’inserimento di Flavio Briatore. Ce la farà il manager cuneese a risollevare l’Alpine?