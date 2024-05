F1, Frederic Vasseur alla vigilia del weekend di Miami: “Ci aspettiamo di fare meglio rispetto alla Cina”

Dopo il primo vero passo falso di questo avvio di stagione, con entrambi i piloti (per la prima volta quest’anno) fuori dal podio al termine del Gran Premio di Cina, la Ferrari vuole tornare protagonista e punta al riscatto in occasione dell’imminente weekend di gara valevole per il Gran Premio di Miami 2024, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno.

La Scuderia di Maranello, proprio come sulla pista di Shanghai, dovrà fare i conti con il nuovo format Sprint che prevede un solo turno di prove libere e a seguire Sprint Qualifying, Sprint, qualifiche e gara lunga. “Torniamo a confrontarci con il format della Sprint che abbiamo un po’ patito in Cina. Lo facciamo su un circuito molto diverso, sul quale stavolta abbiamo a disposizione i dati delle ultime due stagioni”, dichiara Frederic Vasseur alla vigilia dell’appuntamento della Florida.

“Ci aspettiamo di fare meglio rispetto a due settimane fa e sono convinto che ne abbiamo il potenziale, specie considerato quanto sono vicini i valori in campo alle spalle di chi comanda il campionato. Di nuovo sarà importante sfruttare al meglio l’unica sessione di prove libere che avremo a disposizione, soprattutto per lavorare sulla qualifica, che ultimamente ci ha visto faticare più del dovuto”, spiega il team principal della Rossa al sito ufficiale della Ferrari.