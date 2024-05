Dove vedere in tv Italia-Turchia, orario Nations League volley femminile 2024: programma, canale, streaming

Oggi sabato 18 maggio (ore 19.00) si gioca Italia-Turchia, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. Le azzurre chiuderanno la propria avventura ad Antalya affrontando le padrone di casa: dopo aver fronteggiato Polonia, Germania e Bulgaria negli ultimi quattro giorni, la nostra Nazionale tornerà in campo per la partita più complicata di questa finestre. Le ragazze del CT Julio Velasco se la dovranno vedere con le Campionesse d’Europa guidata da coach Daniele Santarelli.

L’Italia insegue un squillo di lusso contro le anatoliche, sarebbe l’affermazione di lusso che metterebbe il timbro sulla settimana e che avvicinerebbe sensibilmente alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al termine della fase preliminare di Nations League, infatti, si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per i Giochi. Riflettori puntati soprattutto sulla bomber Ekaterina Antropova, sulla centrale Anna Danesi e sulla la schiacciatrice Caterina Bosetti.

La Turchia è uno degli avversari più forti in circolazione e ambisce al podipo a cinque cerchi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA VOLLEY OGGI

Sabato 18 maggio

Ore 19.00 Italia vs Turchia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.