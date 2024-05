Djokovic a sorpresa sarà a Ginevra: come cambia la corsa con Sinner al n.1 del ranking ATP

Il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, giocherà il torneo ATP 250 di Ginevra, che partirà domani con le qualificazioni e domenica con il tabellone principale: il serbo, che ha ricevuto l’ultima wild card disponibile dagli organizzatori, avrà un bye al primo turno in quanto il main draw è a 28, ed esordirà direttamente agli ottavi martedì 21 o mercoledì 22. Questa decisione rimescola un po’ le carte anche in ottica numero 1 ATP al termine del Roland Garros.

Djokovic al momento partirebbe con 865 punti di ritardo rispetto a Sinner al Roland Garros (8725 per l’azzurro, 7860 per il serbo), quindi nel caso in cui l’italiano non dovesse prendere parte allo Slam francese, il balcanico dovrebbe comunque raggiungere almeno le semifinali sia a Ginevra che a Parigi per evitare che Sinner diventi numero 1 del mondo anche senza giocare.

Qualora Sinner prenda parte al Roland Garros, invece, Djokovic per essere certo, al di là del risultato dell’azzurro, di rimanere numero 1 del mondo il 10 giugno, dovrebbe vincere a Parigi e raggiungere almeno la finale a Ginevra: in questo modo, anche se l’italiano dovesse essere il finalista perdente in Francia, i due sarebbero a pari punti (a quota 10025) ed il serbo sarebbe primo per il maggior numero di punti accumulati tra Grand Slam, Masters 1000 obbligatori e Finals (9400 contro 7990).