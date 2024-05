Sinner sarà al Roland Garros? L’indizio di Darren Cahill è più di una speranza…

Non si vuol vestire i panni di Sherlock Holmes, ma tre indizi sono una prova. Il riferimento è alla presenza di Jannik Sinner al prossimo Roland Garros, che prenderà il via il 26 maggio (tabellone principale). Come è noto, l’altoatesino sta effettuando un percorso di recupero presso il J Medical di Torino per risolvere il problema all’anca, che l’ha costretto a saltare l’atteso appuntamento degli Internazionali d’Italia 2024.

Ebbene, stando alle cose note sembra che Jannik voglia provare a giocare il Major francese. Non sono arrivate indicazioni chiare dal giocatore, ma da chi è parte del suo gruppo di lavoro sì. È il caso del coach australiano Darren Cahill. Il tecnico, che in passato ha allenato campioni di livello assoluto nel circuito tennistico internazionale, aveva pubblicato su Instagram due giorni fa una foto di valigie, racchette e scarpette da tennis, con una volpe come simbolo a rappresentare Sinner.

Un post in cui si voleva comunicare l’intenzione di Cahill di raggiungere il 22enne pusterese, supponendo la volontà di giocare e di tornare in campo. Quest’oggi un’altra indicazione ce l’ha data il buon Darren ed è quella proprio di un post sulla terra rossa, con le palline del torneo del Roland Garros.

FOTO DARREN CAHILL

Questo significa che Sinner giocherà il secondo Slam della stagione? Le indicazioni parrebbero voler dire questo, in considerazione del fatto che il n.2 del mondo è nel piano delle conferenze pre-Roland Garros, ed è previsto nello schedule per venerdì 24 maggio. A questo punto non resta che attendere ulteriori segnali a riguardo.