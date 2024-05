Calendario Europei tiro a volo 2024 oggi: orari 26 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Volgono al termine i Campionati Europei 2024 di tiro a volo. Oggi, domenica 26 maggio, sul poligono di Lonato del Garda si disputeranno infatti le ultime competizioni in programma, dedicate alla specialità dello skeet a squadre maschile e femminile.

Sarà un ultimo atto con poche emozioni per i colori azzurri in quanto, proprio come successo con il trap, la Nazionale italiana non sarà presente in nessuna delle gare in programma.

Le competizioni si apriranno alle ore 8:30 con la fase di qualificazione. Alle 13:20 partiranno le finali delle donne Junior, segmento che precederà quella degli uomini. Le gare Senior si svolgeranno invece alle 16:50 (squadra femminile) e 17:20 (squadra maschile).

Le Finali delle categorie Senior individuali saranno trasmesse in streaming su shooting.livetodayall.com. Non prevista invece la diretta televisiva sui calai in chiaro di RAI SPORT. Di seguito il programma completo.

CALENDARIO EUROPEI TIRO A VOLO OGGI

08.30-15.00 Qualificazioni skeet a squadre donne junior (75 piattelli)

08.30-15.00 Qualificazioni skeet a squadre uomini junior (75 piattelli)

08.30-15.00 Qualificazioni skeet a squadre donne (75 piattelli)

08.30-15.00 Qualificazioni skeet a squadre uomini (75 piattelli)

13.20 Finale skeet a squadre donne junior

14.30 Finale skeet a squadre uomini junior

16.50 Finale skeet a squadre donne

17.20 Finale skeet a squadre uomini

PROGRAMMA EUROPEI TIRO A VOLO OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: esc-shooting.livetodayall.com.