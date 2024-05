Calcio, Serie A Femminile: Roma vince un match pazzo col Sassuolo, pari tra Inter e Fiorentina. Vittoria del Como nel gruppo retrocessione

Altra giornata di Serie A femminile agli archivi. Quattro partite, due per i playoff e due per il gruppo retrocessione, con tante emozioni. Come per la Roma già campionessa d’Italia, che si impone in una gara folle chiusa sul 5-6 per le giallorosse sul Sassuolo. Sopra prima sull’1-4 e poi sul 2-5 con il gol di Viens, il Sassuolo segna tre reti in due minuti con Kullashi, Clelland e Monterubbiano, prima che all’80’ l’austriaca Feiersinger riesce a capovolgere nuovamente l’inerzia della partita.

L’Inter subisce invece la rimonta della Fiorentina e viene costretta sul 2-2. Neroazzurre che si gustano il doppio vantaggio con Magull e Bonfantini a cavallo tra primo e secondo tempo, ma le viola riescono a rientrare in partita con Severini. In pieno recupero arriva il rigore di Boquete, con le viola che rimangono dunque seconde in classifica.

Nel gruppo retrocessione, vittoria del Como che batte la Sampdoria per 3-1 con i gol di Kajan e la doppietta di Karlenas, intervallata dalla rete di Baldi. 2-2 la sfida tra Pomigliano e Milan, con le campane che acciuffano il pari all’88’ con Rabot.

SERIE A DONNE, I RISULTATI DEL 1° MAGGIO

PLAYOFF SCUDETTO

Inter-Fiorentina 2-2 (40′ Magull (I), 48′ Bonfantini (I), 50′ Severini, 96′ Boquete)

Sassuolo-Roma 5-6 (5′, 11” Giacinti (R), 19′ Giugliano (R), 23′, 75’Clelland, 47′ Glionna (R), 60′ Sabatino, 62′ Viens (R), 75′ Kullashi, 77′ Monterubbiano, 80′ Feiersinger (R)

GRUPPO RETROCESSIONE

Pomigliano-Milan 2-2 (5′, 52′ Mesjasz (M), 73′ Szymanowski, 88′ Rabot)

Como-Sampdoria 3-1 (17′ Kajan (S), 46′, 69′ Karlenas (S), 47′ Baldi