Calcio a 5: nascono i Ranking FIFA per il futsal maschile e femminile

Novità storica per il calcio a 5 internazionale. Così come già succede da decenni per il calcio a 11 infatti, anche nel futsal arriva il Ranking FIFA, tanto al maschile quanto al femminile.

In due graduatorie che si basano su tutte le partite finora andate in archivio fra le nazionali “A” di ogni singolo paese presente in classifica, l’Italia, dal canto suo, è presente in tutte e due le graduatorie: con l’Italia maschile attualmente al 18esimo posto, con 1216.11 punti, e l’Italia femminile al 10° posto, con 1122.66 punti.

A guidare le classifiche invece, in entrambi i casi, è il Brasile: 1568.41 punti per gli uomini, 1364.75 per le donne. Bene anche Portogallo e Spagna: le rappresentative iberiche sono rispettivamente in 2a e 3a piazza invertendosi le posizioni al maschile e al femminile.

Le prime 10 posizioni del Ranking FIFA per Nazionali di futsal maschile

1) Brasile 1568.41

2) Portogallo 1527.61

3) Spagna 1514.42

4) Iran 1469.33

5) Argentina 1439.74

6) Marocco 1430.55

7) Russia 1425.36

8) Kazakistan 1422.28

9) Thailandia 1316.27

10) Francia 1291.70

—

17) Finlandia 1239.97

18) Italia 1216.11

19) Nuova Zelanda 1204.35

Le prime 10 posizioni del Ranking FIFA per Nazionali di futsal femminile

1) Brasile 1364.75

2) Spagna 1302.33

3) Portogallo 1266.33

4) Argentina 1202.84

5) Colombia 1168.69

6) Thailandia 1163.97

7) Russia 1152.29

8) Iran 1146.96

9) Giappone 1139.54

10) Italia 1122.66