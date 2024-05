Auger-Aliassime lancia la sfida a Sinner: “L’ho già battuto due volte, ci credo”

Un avversario mai battuto in carriera per Jannik Sinner ai quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Per l’azzurro ci sarà domani pomeriggio l’ombra di Felix Auger-Aliassime, canadese che viene da un 2023 ai limiti del disastroso e che è riuscito alla Caja Magica ad avere la meglio sul favorito Casper Ruud.

Sono due le partite giocate in carriera tra i due contendenti, entrambe nel 2022. Il secondo match fu un combattuto 2-6 7-6 6-1 al Masters di Cincinnati, mentre il primo fu un pesantissimo 6-1 6-2 per il nordamericano. Proprio in questo torneo, il Masters1000 di Madrid. E proprio da queste due partite, Aliassime basa le sue possibilità di vittoria.

“L’ho battuto due volte, ma adesso le cose sono cambiate in meglio per lui – ha affermato in conferenza stampa – Però devo credere in me stesso, che posso batterlo. E ne ho le ragioni visti i precedenti. Dovrò riuscire ad esprimere il mio massimo livello per vincere“.

Intanto c’è ancora un po’ di incertezza sulle condizioni di Sinner, che ha accusato qualche problema all’anca anche durante la sfida con Karen Khachanov. Il giorno di riposo odierno gli servirà per poter arrivare nelle condizioni migliori all’incontro di domani.