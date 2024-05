Atletica, Mattia Furlani torna in gara dopo il record italiano: sfida galattica con Harrison ad Atlanta. Sì, l’avversario di Tamberi…

Mattia Furlani torna subito in gara dopo aver firmato il record mondiale under 20 nel salto in lungo. Il giovane fuoriclasse laziale ha tuonato un perentorio balzo da 8.36 metri al Meeting di Savona soltanto un paio di giorni fa e sabato 18 maggio (ore 21.45) sarà uno dei protagonisti dei sempre prestigiosi Atlanta City Games, kermesse che andrà in scena nella metropoli statunitense.

Il 19enne è atteso in pedana per affrontare diversi big del panorama internazionale, tra cui spicca JuVaughn Harrison. Sì, proprio il ribattezzato Mr Jump battuto da Gianmarco Tamberi nella finale di salto in alto agli ultimi Mondiali. L’americano si sta cimentando anche in questa specialità, dove è stato finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 proprio come nell’alto, e sarà un rivale decisamente arcigno dell’azzurro, che nelle categorie giovanili era solito vincere anche nell’alto.

Oltre ad Harrison, che vanta un personale di 8.47 metri siglato nel 2021 e che in stagione si è fermato a un 8.15 ventoso, sarà in gara anche il giamaicano Carey McLeod (bronzo agli ultimi Mondiali Indoor proprio alle spalle del nostro portacolori, capace di un 8.52 settimana scorsa ma con una bufera di vento favorevole pari a 5,2 m/s). Completano il parterre lo statunitense Jarrion Lawson (argento iridato nel 2017) e il bahamense LaQuan Hairn.