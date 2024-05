Atletica, la Diamond League fa tappa a Oslo per i Bislett Games: Jacobs per il riscatto, debutta Folorunso

Il fitto calendario della Diamond League 2024 prosegue domani a Oslo con il primo atto di un doppio appuntamento ravvicinato in Scandinavia (domenica 2 giugno si gareggerà a Stoccolma). La capitale norvegese si appresta ad ospitare una nuova edizione dei Bislett Games, che si preannuncia estremamente interessante grazie ad un cast stellare in cui spicca la presenza di 6 Campioni Olimpici in carica.

Tra questi c’è anche un italiano, Marcell Jacobs, pronto ad affrontare l’ultimo test agonistico sui 100 prima degli Europei di casa. Lo sprinter lombardo, dopo aver corso un buon 10.07 a Roma, è reduce da una brutta prestazione in quel di Ostrava quindi si presenterà sulla pista di Oslo alla ricerca di risposte importanti verso la rassegna continentale e le Olimpiadi.

Il 29enne nativo di El Paso sarà impegnato in una gara di alto profilo, che vede la partecipazione di velocisti tutti capaci di scendere almeno una volta in carriera sotto i 10 secondi tra cui l’americano Brandon Hicklin (9.94 in stagione), il giapponese Sani Brown, il sudafricano Akani Simbine, il giamaicano Yohan Blake ed il britannico Jeremiah Azu (9.97 quest’anno).

Gli altri ori olimpici di Tokyo 2021 iscritti ai Bislett Games di Oslo sono la giamaicana Shericka Jackson sui 200, i padroni di casa norvegesi Karsten Warholm (400 hs) e Jacob Ingebrigtsen (1500), l’ugandese Joshua Cheptegei (5000) e lo svedese Daniel Stahl (disco). Curiosità in chiave azzurra per il debutto stagionale individuale sui 400 ostacoli della primatista nazionale e finalista mondiale 2023 Ayomide Folorunso, ma vedremo in azione anche Daisy Osakue nel disco, Elena Bellò sugli 800 e Pietro Arese nei 1500.