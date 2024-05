Atletica, Federico Riva e Catalin Tecuceanu brillano a Decines sfiorando il minimo olimpico

Il mezzofondo azzurro si conferma in grande fermento e continuano ad arrivare delle prestazioni degne di nota nel lungo percorso di avvicinamento verso i Campionati Europei di Roma (7-12 giugno) ed i Giochi Olimpici di Parigi 2024 (1-11 agosto). Gli ultimi acuti sono stati firmati oggi al meeting di Decines, nei dintorni di Lione, con protagonisti Federico Riva e Catalin Tecuceanu.

Cominciamo da Riva, che conferma il suo stato di forma scintillante migliorando ulteriormente di 6 decimi il suo personale timbrato soli quattro giorni fa a Huelva in 3:34.35, centrando la vittoria odierna con 3:33.71 (battuto nuovamente nel finale il francese primatista d’Europa dei 5 km e dei 10 km Jimmy Gressier) e diventando soprattutto il terzo italiano all-time nei 1500 metri.

Meglio di lui solamente il primatista nazionale Genny Di Napoli (3:32.78 a Rieti nel 1990) e Pietro Arese, con il 3:33.11 nella semifinale mondiale del 2023 a Budapest. Con questo crono il 23enne romano balza in testa alle liste europee dell’anno (ad un mese circa dalla rassegna continentale) e si porta ad un soffio dal 3:33.50 fissato come standard per le Olimpiadi.

Nella kermesse transalpina si è messo in evidenza anche Tecuceanu, che ha vinto al debutto stagionale outdoor negli 800 metri con il tempo di 1:44.85, estremamente vicino al suo personale di 1:44.79 stabilito l’anno scorso. Il quarto classificato dei Mondiali indoor di Glasgow e primatista nazionale al coperto si è portato inoltre a soli 15 centesimi dallo standard olimpico, bruciando in una volata lunghissima il francese Corentin Le Clezio (1:45.24) ed il britannico Elliot Giles (1:45.24).