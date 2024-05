L’Italia non è ancora riuscita a qualificare la 4×100 femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il quartetto tricolore, quarto agli ultimi Mondiali, ha un po’ deluso nelle batterie delle World Relays, chiudendo in quarta posizione con il tempo di 43.08 alle spalle di Polonia (42.81), Canada (42.98) e Cina (43.03). Per staccare il biglietto per i Giochi occorreva rientrare tra le prime due classificate, dunque alle azzurre è mancato un decimo per poter chiudere la pratica al primo giorno di gare a Nassau (Bahamas) e sono state così rimandate ai ripescaggi odierni.

Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese non possono sbagliare questa notte (ore 01.40 italiane). Le azzurre sono state inserite nella prima serie e correranno in corsia 6: soltanto le prime due classificate guadagneranno il pass per la rassegna a cinque cerchi. L’avversaria principale è la Costa d’Avorio di Marie Josée Ta Lou (corsia 7), ma attenzione anche alla Spagna (corsia 5) e da non sottovalutare il Giappone (8), mentre Austria (2), Belgio (3), ed Ecuador (4) appaiono inferiori.

E se l’Italia non dovessere riuscire a raggiungere l’obiettivo questa notte? Allora bisognerà aggrapparsi al ranking di World Athletics, che assegnerà gli ultimi due posti per i Giochi: chiuderà il 30 giugno, la nostra Nazionale è relativamente tranquilla considerando il quarto posto raggiunto agli ultimi Mondiali con il record nazionale.

STARTLIST RIPESCAGGI 4X100 FEMMINIILE WORLD RELAYS

2. Austria

3. Belgio

4. Ecuador

5. Spagna

6. Italia

7. Costa d’Avorio

8. Giappone