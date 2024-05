Atletica, Andy Diaz debutta a Marrakech nella quarta tappa di Diamond League! Il triplo vale una finale olimpica. C’è Battocletti

La Diamond League 2024 di atletica leggera prosegue il suo programma con una tappa importante, l’unica in terra africana che quest’anno si disputerà allo stadio di Marrakech in Marocco, mantenendo la denominazione di Rabat, dopo le tappe in Cina (a Xiamen e Shanghai) e a Doha. Il 19 maggio, in questa competizione internazionale tanto attesa, sarà possibile assistere al debutto stagionale di uno dei personaggi più attesi in vista di Parigi 2024, lo specialista del salto triplo ormai italiano a tutti gli effetti, ma di origini cubane, Andy Diaz.

Il fenomenale saltatore triplo, già vincitore del prestigioso diamante nel 2023, si prepara a calcare la pedana marocchina. Questo segna l’inizio di una stagione che mira direttamente ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove Diaz potrà finalmente rappresentare l’Italia anche se dovrà attendere fino a pochi giorni prima della gara a Cinque Cerchi per avere il nulla osta da parte della Federazione internazionale.

La gara di salto triplo di Marrakech vale praticamente una finale olimpica visto che al via, oltre a Diaz, ci saranno il campione olimpico in carica, il portoghese Pedro Pichardo, il campione mondiale e medaglia di bronzo olimpica del Burkina Faso, Hugues Fabrice Zango, gli statunitensi Donald Scott e Christian Taylor; il cubano Lázaro Martínez; il brasiliano Almir Dos Santos; e il francese Jean-Marc Pontvianne.

La doppia campionessa del mondo Shericka Jackson farà il suo debutto nella Diamond League nei 200 metri: ha fatto segnare 11.03 nella sua prima gara sui 100 metri della stagione e cercherà la sua seconda vittoria consecutiva al meeting Mohamed VI. Jackson ha vinto il suo primo titolo mondiale sui 200 metri a Eugene nel 2022 e il secondo a Budapest nel 2023. Gareggeranno anche Mujinga Kambundji, Ida Karstoft, Maboundou Koné, Dalia Kaddari e Caisja Chandler.

Il campione olimpico e mondiale Soufiane El Bakkali del Marocco farà il suo esordio nei 3000 siepi davanti ai suoi tifosi di casa. El Bakkali ha vinto la gara dei 3000 metri ostacoli nelle ultime due edizioni del meeting Mohamed VI e ha vinto 16 gare della Diamond League nella sua carriera. El Bakkali affronterà Samuel Firewu dall’Etiopia, che ha vinto la gara della Diamond League a Doha, e Abraham Kibiwot del Kenya, che ha vinto l’oro ai Giochi del Commonwealth nel 2022. Anche Getnet Wale dall’Etiopia e Benjamin Kigen del Kenya sono tra i favoriti.

André De Grasse del Canada sarà il protagonista dei 100 metri maschili. Il canadese ha vinto l’oro olimpico nei 200 metri e l’oro mondiale nella staffetta 4×100. De Grasse ha vinto a Jacksonville con 10.11 e ha finito secondo nella staffetta 4×100 ai World Relays. Tra i partecipanti ci sono Rohan Watson, Emmanuel Eseme, Julian Forte, Brandon Hicklin, Yohan Blake, Jeremiah Azu e Pjai Austin.

Gara stellare quella del lancio del disco maschile. Il detentore del record mondiale del lancio del disco Mykolas Alekna della Lituania si scontrerà con il campione del mondo 2022 Kristjan Čeh della Slovenia, il campione mondiale e olimpico Daniel Ståhl e il campione della Diamond League Matthew Denny dell’Australia. Alekna ha infranto il record mondiale nel lancio del disco maschile con 74.35m in aprile, superando il record di Jürgen Schult del 1986. Mykolas, figlio del due volte campione olimpico Virgilijus Alekna, ha vinto la medaglia d’argento mondiale a Eugene nel 2022 e l’oro ai Campionati Europei a Monaco. L’anno scorso, Alekna ha vinto il titolo europeo under-23 e il bronzo ai Campionati del Mondo. Anche suo fratello Martynas Alekna gareggerà. Čeh ha iniziato la sua stagione 2024 con una vittoria a Doha con 70.48m. Ha vinto l’oro mondiale a Eugene nel 2022 e due medaglie d’argento ai Campionati Europei e Mondiali nel 2023. Detiene un PB di 71.86m. Ståhl ha vinto l’oro olimpico a Tokyo e i titoli mondiali nel 2019 e nel 2023, stabilendo un record del campionato di 71.46m a Budapest. Ha finito secondo nei due precedenti meeting Mohamed VI. Denny ha chiuso quarto ai Campionati del Mondo a Budapest e ha vinto il Trofeo della Diamond League a Eugene nel 2023. Detiene un record nazionale di 69.35m. La lista degli atleti in gara include Andrius Gudžius, Lukas Weißhaidinger, Fedrick Dacres, Traves Smikle, Lawrence Okoye e Sam Mattis.

Nel getto del peso donne Chase Jackson affronterà Sara Mitton, Maggie Ewen e Jessica Schilder. Jackson ha conquistato i titoli mondiali all’aperto a Eugene nel 2022 e a Budapest nel 2023 e tre Trofei della Diamond League. Detiene un record statunitense di 20.76m e ha vinto a Suzhou con 20.03m. Mitton ha vinto la medaglia d’argento mondiale nel 2023 e l’oro mondiale indoor nel 2024, stabilendo il record canadese con 20.68m. Ewen ha vinto il titolo della Diamond League nel 2021 e ha finito quarta ai Campionati del Mondo del 2019. Schilder ha vinto la medaglia di bronzo mondiale a Eugene e il titolo europeo a Monaco nel 2022.

Negli 800 metri maschili Emmanuel Wanyonyi del Kenya gareggerà contro Wycliffe Kinyamal. Wanyonyi ha vinto l’argento mondiale a Budapest e la finale della Diamond League a Eugene. Kinyamal ha finito secondo nelle prime due gare della Diamond League della stagione. Emmanuel Korir, Ben Pattison, Daniel Rowden, Tshepiso Masalela, Moad Zahafi, Adrian Ben e Yanis Meziane sono gli altri protagonisti della gara.

La gara dei 400 metri ostacoli femminili rischia di essere un affare tutto giamaicano con al via Janieve Russell, Rushell Clayton e Shiann Salmon. Russell ha finito quarta nella finale dei 400 metri ostacoli a Tokyo. Clayton ha vinto medaglie di bronzo mondiali nel 2019 e nel 2023. Salmon ha vinto medaglie d’argento ai Giochi del Commonwealth nel 2022.

Bayapo Ndori del Botswana gareggerà nei 400 piani maschili contro il campione mondiale indoor Alexander Doom del Belgio. Ndori guida la lista degli iscritti con un PB di 44.10. Doom ha vinto due medaglie d’oro ai Campionati Mondiali Indoor nel 2024. La formazione include Muzala Samukonga, Rusheen McDonald, Quincy Hall, Lythe Pillay, ed Emmanuel Bamidele. Nell’asta femminile Tina Šutej della Slovenia, Angelica Moser della Svizzera, e Ekaterini Stefanidi della Grecia guidano la lista delle partecipanti al salto con l’asta femminile. Šutej ha vinto medaglie di bronzo ai Campionati Mondiali Indoor e ai Campionati Europei. Moser ha vinto l’oro europeo indoor nel 2021 e ha finito quinta ai Campionati del Mondo nel 2023. Stefanidi ha vinto l’oro olimpico nel 2016 e il titolo mondiale nel 2017. Per l’Italia saranno al via Elisa Molinarolo e Roberta Bruni, insieme a Olivia McTaggart, Ninon Chapelle, e Marie-Julie Bonnin.

Nell’alto donne Angelina Topic della Serbia punta alla sua seconda vittoria consecutiva nella Diamond League dopo la vittoria a Doha. Topic ha vinto il titolo europeo under-20 nel 2023 e il bronzo europeo senior nel 2022. le sue rivali saranno Safina Sadullayeva, Lia Apostolovski, Morgan Lake, Nadezhda Dubovitskaya, Christina Honsel, e Solène Giquel. Nei 5000 donne Medina Eisa dell’Etiopia guida la lista delle partecipanti ai 5000 metri femminili. Eisa ha vinto l’oro mondiale under-20 nel 2022 e ha migliorato il suo PB a 14:16.54. Al via ci sarà l’italiana Nadia Battocletti. Le rivali sono Melknat Wudu, Nadia Battocletti, Likina Amebaw, ed Edinah Jebitok.

Habitam Alemu dell’Etiopia guida la lista delle partecipanti agli 800 metri femminili. Alemu ha finito sesta negli 800 metri alle Olimpiadi di Tokyo e ha migliorato il suo PB a 1:57.86. Tra le rivali ci sarà l’azzurra Eloisa Coiro, reduce dalla brutta prova con caduta di Savona nei 400. Al via anche Noelle Yarigo, Prudence Sekgodiso, Anita Horvat. Nei 1500 Metri maschili Lamecha Girma cercherà la sua seconda vittoria nella Diamond League dopo la vittoria nei 5000 metri a Xiamen. Girma ha stabilito record mondiali nei 3000 metri indoor e nei 3000 metri ostacoli. Al via anche George Mills, Vincent Keter, Lemi Teddese, Tshepo Tshite, ed Azeddine Habz.