Arrampicata sportiva, Moroni, Rogora, Ghisolfi e Shenk avanzano alle semifinali delle Olympic Qualifier

A Shanghai (Cina) prosegue il primo atto delle Olympic Qualifier Series, l’evento su due appuntamenti (il secondo si disputerà tra un mese a Budapest) che assegnerà gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto concerne l’arrampicata sportiva. L’Italia è riuscita a qualificare quattro atleti alle semifinali del boulder&lead e domani li rivedremo all’opera in semifinale, con l’obiettivo di accedere all’atto conclusivo della manifestazione.

Camilla Moroni ha ottenuto 36,1 punti nel lead dopo i 99,6 portati a casa ieri nel boulder (terzo posto provvisorio dopo il primo segmento di gara) e ha chiuso al quinto posto con il totale di 135,7. Laura Rogora si è scatenata nel lead, risultando la seconda di giornata (64,1 punti), e ha risalito la classifica, terminando in ottava piazza con il totale di 119,0. Al comando la giapponese Miho Nonaka (159,6) davanti alla statunitense Brooke Raboutou (144,4) e all’ucraina Ievgeniia Kazbekova (138,9).

Stefano Ghisolfi si è scatenato nel lead, risultando il secondo nello specifico segmento di gara (76,1), e di forza è risalito fino alla decima piazza dopo il poco brillante 39,2 di ieri. L’azzurro avanza con il totale di 115,3 e sarà affiancato in semifinale da Filip Schenk, che con una prova notevole nel lead (60,1) è riuscito a rientrare in top-20: diciannovesimo posto con il totale di 94,5. Al comando lo spagnolo Alberto Gines Lopez (167,1), che precede il sudcoreano Dohyun Lee (157,0) e il britannico Hamish McArthur (141,7).