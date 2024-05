Arrampicata sportiva, Camilla Moroni la miglior freccia dell’Italia per Parigi 2024 dopo la tappa delle OQS di Shanghai

Anche per l’arrampicata sportiva è passata agli archivi la prima delle due tappe delle Olympic Qualifier Series, andata in scena a Shanghai, in Cina: a metà del cammino che porta verso Parigi 2024, andiamo a dare uno sguardo alla situazione degli italiani impegnati.

Nello speed femminile Beatrice Colli e Giulia Randi hanno raggiunto la fase finale, salvo poi concludere rispettivamente 11ma e 16ma: a Budapest occorrerà migliorarsi per cercare la carta olimpica, che sembra essere più lontana per gli uomini, con Gian Luca Zodda, Ludovico Fossali ed Alessandro Boulos tutti fuori dai primi 16 in Cina.

Discorso diverso nel boulder & lead, dove Camilla Moroni è rimasta fuori dalla finale, ma il nono posto assoluto lascia ben sperare in vista di Budapest, mentre si riducono le speranze per Laura Rogora, 17ma, medesimo piazzamento ottenuto al maschile da Filip Schenk, appena davanti a Stefano Ghisolfi, 19°.

BOULDER & LEAD MASCHILE

1 KOR LEE D. 50

2 ESP A. GINES LOPEZ 45

3 CZE A. ONDRA 41

4 FRA P. JENFT 38

5 SUI S. LEHMANN 36

6 BEL H. van DUYSEN 35

7 GBR H. MCARTHUR 34

8 FRA S. AVEZOU 33

9 GER Y. FLOHE 32

10 FRA M. SCHALCK 31

11 BEL N. COLLIN 30

12 GER A. MEGOS 29

13 CHN PAN Y. 28

14 SLO A. PEHARC 27

15 SLO L. POTOCAR 26

16 AUT N. UZNIK 25

17 ITA F. SCHENK 24

18 AUT S. SCHERZ 23

19 ITA S. GHISOLFI 22

20 SWE H. PUMAN 21

21 GER Y. NAGEL 20

22 KOR CHON J. 19

23 SUI J. UTELLI 18

24 ISR N. MARCUS 17

25 BEL S. LORENZI 16

26 BUL N. RUSEV 15

27 ISR Y. SHEMLA 14

28 GBR J. MACDOUGALL 13

29 INA R. RAMADHAN 12

30 SLO Z. LOVENJAK SUDAR 11

31 KOR SONG Y. 10

32 CAN S. MCCOLL 9

33 CZE M. STRANIK 8

34 INA R. RAMADHAN 7

35 SLO M. BERGANT 6

36 ITA M. BOMBARDI 5

37 CAN O. BAUDRAND 4

38 GBR M. MILNE 3

39 LAT E. GRUZITIS 2

40 AUS D. PARKS 1

40 FRA M. MAWEM 1

40 GBR J. POPE 1

40 HUN N. TUSNADY 1

40 ISR A. KHAZANOV 1

40 ISR G. LEVIN 1

40 ITA G. TOMATIS 1

BOULDER & LEAD FEMMINILE

1 USA B. RABOUTOU 50

2 KOR SEO C. 45

3 GBR E. MCNEICE 41

4 JPN NONAKA M. 38

5 JPN ITO F. 36

6 UKR I. KAZBEKOVA 35

7 CHN LUO Z. 34

8 FRA Z. AVEZOU 33

9 ITA C. MORONI 32

10 GER L. DORFFEL 31

11 KOR KIM J. 30

12 SLO M. KRAMPL 29

13 GBR M. THOMPSON-SMITH 28

14 USA A. SANDERS 27

15 FRA M. HILY 26

16 AUT F. STERRER 25

17 ITA L. ROGORA 24

18 SLO L. TARKUS 23

19 FRA F. GIBERT 22

20 JPN NAKAGAWA R. 21

21 FRA H. JANICOT 20

22 CZE M. SMETANOVA 19

23 SRB S. GEJO 18

24 SLO V. LUKAN 17

25 BEL C. CAULIER 16

26 KOR SEO Y. 15

27 GER H. MEUL 14

28 AUS M. STASIUK 13

29 SUI P. KLINGLER 12

30 IRI E. REKABI 11

31 USA K. CULLEN 10

32 ITA G. TESIO 9

33 SLO S. COPAR 8

34 KOR SA S. 7

35 SVK M. BURSIKOVA 6

36 ISR A. KEREM 5

37 USA K. CONDIE 4

38 ARG M. AGUADO 3

39 GER S. HOPFENSITZ 2

40 BUL A. TOTKOVA 1

40 CAN A. YIP 1

40 CZEvE. ADAMOVSKA 1

40 GER R. WIENAND 1

40 ISL S. BJARNASON 1

40 ISR N. SHIRAN 1

40 JPN KUME N. 1

40 NED L. van der MEER 1

40 RSA T. OATES 1

SPEED MASCHILE

1 V. LEONARDO 50

2 CHN WU P. 45

3 CHN WANG X. 41

4 UKR Y. TKACH 38

5 INA K. KATIBIN 36

6 IRI R. ALIPOUR SHENAZ. 35

7 USA Z. HAMMER 34

8 INA A. ASPAR 33

9 CHN LONG J. 32

10 INA R. NURSAMSA 31

11 KAZ A. MAIMURATOV 30

12 KOR SHIN E. 29

13 CHN ZHANG L. 28

14 JPN OMASA R. 27

15 ESP E.P. NOYA CARDONA 26

16 UKR H. ILCHYSHYN 25

17 FRA G. MORO 24

18 ECU C. GRANJA LOPEZ 23

19 ITA G.L. ZODDA 22

20 ITA L. FOSSALI 21

21 GER S. LUCKE 20

22 GER L. CARMANNS 19

23 ECU I. ESTEVEZ VALLEJO 18

24 FRA P. REBREYEND 17

25 POL M. DZIENSKI 16

26 KOR JUNG Y. 15

27 USA N. BRATSCHI 14

28 ITA A. BOULOS 13

29 JPN YASUKAWA J. 12

30 AUS H. BARTON 11

31 USA J. BROSLER 10

32 KAZ R. KHAIBULLIN 9

SPEED FEMMINILE

1 ZHOU Y. 50

2 INA R. SALLSABILLAH 45

3 POL N. KALUCKA 41

4 CHN NIU D. 38

5 POL A. KALUCKA 36

6 KOR JEONG J. 35

7 FRA C. VIGLIONE 34

8 INA N.M. AMANDA 33

9 CHN WANG S. 32

10 CHN ZHANG S. 31

11 ITA B. COLLI 30

12 ESP L.A. ROMERO PEREZ 29

13 INA N. IQAMAH 28

14 FRA L. GAUTRON 27

15 FRA M. LEBON 26

16 ITA G. RANDI 25

17 GER F. RITTER 24

18 ESP C. MARTINEZ VIDAL 23

19 ECU A. ROJAS TELLO 22

20 IRI M. DARABIAN 21

21 POL A. BROZEK 20

22 KAZ T. ULZHABAYEVA 19

23 FRA V. ANDRIER 18

24 JPN HAYASHI K. 17

25 KOR SUNG H. 16

26 JPN TAKEUCHI A. 15

27 KOR NOH H. 14

28 JPN KAWAKAMI F. 13

29 JPN HAYASHI N. 12

30 AUS G. CROWLEY 11

31 RSA T. OATES 10

32 POL P. CHUDZIAK 9