Yumin Abbadini bronzo agli Europei: “La dedico a Elisa Iorio: un traguardo da grandi della ginnastica”

Yumin Abbadini ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel concorso generale individuale degli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile. L’azzurro è riuscito a salire sul terzo gradino del podio alla Fiera di Rimini, al termine di una gara sul giro completo di assoluto impatto tecnico e agonistico. Prestazione davvero degna di nota da parte del 22enne, già sesto agli ultimi Mondiali e sempre più in crescita sul panorama internazionale.

Yumin Abbadini ha espresso tutta la propria emozione attraverso i canali federali: “È stato molto emozionante, quasi non ci credo, Ci speravo, certo, ma quando è arrivato il punteggio è stato incredibile. Questo traguardo, raggiunto dai grandi della ginnastica, come Jury Chechi, Carminucci, Menichelli, mi fa venire voglia di fare sempre meglio. Ho conquistato anche la finale a sbarra, cercherò di prepararmi al meglio come anche per la finale a squadre. A chi dedico la medaglia? La dedico ad Elisa Iorio, la mia fidanzata“.

Elisa Iorio fa parte della formazione femminile, impegnata settimana prossima agli Europei. Il giovane talento bergamasco ha poi proseguito: “Il mio allenatore, Alberto Busnari, mi ha aiutato tanto a gestire la gara, pure dal punto di vista mentale: questo successo è anche suo. Per la squadra ognuno darà il suo contributo per arrivare più in alto possibile, siamo un gruppo unito. Il mio ginnasta di riferimento? Direi il giapponese Daiki Hashimoto, spero di confrontarmi presto con lui”.