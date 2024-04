Tsitsipas risorge a Montecarlo: supera Zverev e accede ai quarti

Negli ottavi di finale di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, il numero 12 del seeding, il greco Stefanos Tsitsipas, elimina per 7-5 7-6 (3) dopo due ore ed otto minuti la testa di serie numero 5, il tedesco Alexander Zverev, ed ai quarti se la vedrà con il russo Karen Khachanov, numero 15 del tabellone.

Nel primo set, dopo quattro giochi dominati dal servizio, l’ellenico va in difficoltà e deve cancellare tre break point nel quinto game ed uno nel settimo. Poi tocca a Zverev cancellare due set point nel decimo gioco, mentre nel dodicesimo il teutonico si salva una prima volta ma non ci riesce la seconda, e così Tsitsipas al quarto set point complessivo chiude sul 7-5 dopo 58 minuti.

Nella seconda frazione il greco salva una palla break in apertura, poi strappa la battuta all’avversario. L’ellenico va sul 3-0 non pesante e poi nel quarto gioco ruba ancora il servizio a Zverev. Il greco a seguire va sul 5-0 e nel sesto game manca due match point in risposta. Il tedesco si salva e da quel momento risale la china, per poi firmare l’aggancio sul 5-5. Senza ulteriori sussulti si va al tiebreak: il primo ad allungare è Tsitsipas, che si porta sul 4-2 e poi si prende altri tre match point sul 6-3. Basta il primo, con la vittoria che arriva sul 7-3 dopo 70 minuti.

Le statistiche sono abbastanza equilibrate, con Tsitsipas che vince 84 punti contro i 78 di Zverev: il tedesco, però, commette solo 10 gratuiti contro i 16 del greco, il quale, invece, firma 24 vincenti contro i 21 del teutonico. Zverev sfrutta solo 2 delle 10 palle break a disposizione, mentre Tsitsipas ne converte 3 delle 8 costruite. Il greco fa molto meglio con la prima in campo, 81% contro 63%, il tedesco si riscatta con la seconda, 58% contro 43%.