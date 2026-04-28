Alexander Zverev rivela: “Mi sono infortunato, ma non dico di cosa si tratta”

C’è un retrogusto di incertezza che accompagna il successo in due set di Alexander Zverev contro Terence Atmane sul Manolo Santana Stadium, nel contesto del Mutua Madrid Open. Il risultato, netto sul piano del punteggio, non racconta però fino in fondo le sensazioni lasciate dal finale di partita, quando il tedesco ha mostrato segnali evidenti di fastidio fisico.

Proprio negli ultimi giochi del secondo set, qualcosa sembra essersi incrinato. Il numero tre del ranking ha gestito la situazione con mestiere, evitando di allungare la sfida al terzo parziale, ma senza mai dare l’impressione di essere del tutto a proprio agio. Il punto interrogativo resta, perché lo stesso Zverev ha scelto di non chiarire la natura del problema: “Non dirò di cosa si tratta, non dirò che tipo di infortunio sia. Ma è stato difficile alla fine“. Una dichiarazione che, più che rassicurare, alimenta dubbi sulle sue reali condizioni.

Dall’altra parte della rete, Atmane — reduce dalla battaglia tutta francese vinta contro Ugo Humbert — ha provato a restare in scia, pagando probabilmente lo sforzo accumulato nel turno precedente. Nonostante qualche buona soluzione, ha finito per cedere alla maggiore solidità e abitudine ai grandi palcoscenici del tedesco.

Il contesto del torneo potrebbe offrire a Zverev un’occasione importante, anche alla luce di alcune assenze di peso nel tabellone. Tuttavia, l’attenzione si sposta inevitabilmente su quel passaggio a vuoto fisico non spiegato. Con un calendario serrato e un prossimo impegno ravvicinato contro Jakub Menšík, resta da capire se si sia trattato solo di un episodio isolato o del segnale di qualcosa di più serio.