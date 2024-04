Medvedev eliminato a Montecarlo! Il connazionale Karen Khachanov firma la sorpresa

Karen Khachanov fa il colpaccio: battuto Daniil Medvedev nel derby agli ottavi di finale di Montecarlo, vinto 6-3 7-5 in un’ora e 53 minuti di gioco giocando un match aggressivo e meno falloso del suo avversario, e troverà domani uno tra Zverev e Tsitsipas.

Partita con scambi lunghi e ricca di errori nei primi game, tutt’altro che spettacolare: nei primi quattro giochi arrivano addirittura quattro break e nessuno sembra essere padrone della partita. Il canovaccio appare piuttosto chiaro: Khachanov prova a fare la partita e a verticalizzare, soprattutto quando ha tempo dalla parte del dritto, Medvedev è piuttosto passivo e molto frequentemente non fa neanche un passo verso la riga di fondo.

I gratuiti fioccano da entrambe le parti tra chance, game ai vantaggi e discontinuità. Dopo aver viaggiato a braccetto fino al 4-3, è Khachanov a prendere il sopravvento con uno splendido dritto in corsa lungolinea e il sesto doppio fallo commesso da Medvedev. Il numero 4 del mondo continua a commettere tantissimi errori nello scambio e cede così per 6-3 il primo set.

Match che si stabilizza a inizio secondo set, con i due che trovano un po’ più di continuità alla battuta. I turni più combattuti sono sempre quelli di Medvedev che si salva un paio di volte ai vantaggi nel terzo e nel settimo game, ma stavolta la prima di servizio gli dà una mano nei momenti più delicati. L’ex numero 1 del mondo salva una palla break sul 4-4 con due ace dopo una sciocchezza nei pressi della rete. Khachanov poi annulla un set point sul 4-5, è aggressivo in risposta e si prende il break, per poi chiudere sul 7-5, agevolato anche da un penalty point preso da Medvedev che inveisce contro Bernardes per una palla chiamata fuori a suo dire buona.



Khachanov ha più vincenti rispetto a Medvedev (22 contro 16) e meno gratuiti rispetto al suo avversario (26 contro 29). Fantastico il giocatore di origini armene con la prima di servizio: 85% di punti vinti.