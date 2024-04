Tour of The Alps 2024, tappa di oggi Schwaz-Schwaz: orari, tv, altimetria, favoriti. Ci sarà battaglia tra i big?

Oggi sarà la tappa del giro di boa per quel che riguardo il Tour of The Alps 2024. Dopo due giorni di salite anche i 127 chilometri che si snodano intorno a Schwaz, cittadina austriaca in Tirolo, si profilano complicati e potenzialmente scoppiettanti. Tappa corta ma esplosiva, con due salite nel circuito finale con pendenze arcigne, che potrebbero vedere il primo faccia a faccia diretto tra i big della classifica.

PERCORSO

Frazione che si sviluppa interamente in territorio austriaco. I primi ottanta chilometri saranno sì mossi, ma che non dovrebbero creare troppo scompiglio. La musica cambia radicalmente quando si entrerà nell’ultima parte di giornata, con il menù che prevede gli strappi parecchio duri di Weerberg (3,2 km al 9,5%) e Pillberg (3,2 km al 9,9%), da scalare due volte. Dopo l’ultimo scollinamento ci saranno 4500 metri di discesa, mentre linea del traguardo posta dopo un rettilineo in leggera salita.

ALTIMETRIA

FAVORITI

C’è sicuramente la possibilità che anche oggi vada via la fuga, e allora fare qualche nome diventa complesso. Chissà che non possa riprovarci Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla), anche se l’incognita fisica è la maggiore dopo una giornata come quella di ieri. Se dovesse esserci il primo scontro diretto tra i big da testare la tenuta di Tobias Foss, con in casa INEOS Grenadiers che potrebbe dire la sua anche Geraint Thomas. Rimanendo tra le fila dello squadrone britannico, se Filippo Ganna riesce a tenere le ruote in salita, nella volata a gruppo ristretto probabilmente non avrebbe rivali. Uno dei migliori scalatori al via è Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), mentre si è rivisto pimpante dopo tanto tempo anche Esteban Chaves (EF Education – EasyPost). Occhio anche adAntonio Tiberi (Bahrain-Victorious), che torna in gara dopo un ottimo Giro di Catalogna.

ORARI

Terza tappa, Schwaz – Schwaz 127 km

Orario di partenza: 11.15

Orario di arrivo: 14.07/14.46

TERZA TAPPA TOUR OF THE ALPS 2024, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 12.35, Eurosport 1 dalle 12.35

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo, DAZN, RaiPlay.

Diretta testuale: OA Sport dalle 11.00.