Tour of the Alps, Aurelien Paret-Peintre pensa alla squadra: “Settimana che ci lascia fiduciosi per il Giro d’Italia”

Aurelien Paret-Peintre porta a casa l’ultima tappa del Tour of the Alps. Il francese della Decathlon-Ag2R La Mondiale si impone nella frazione con partenza ed arrivo a Levico Terme, coronando una buona settimana da parte della sua squadra che è stata protagonista con Ben O’Connor e Valentin Paret-Peintre.

Dopo essere stato da lunedì in supporto all’australiano ed al fratello, nell’ultimo chilometro ha avuto la possibilità di potersi giocare la vittoria. Ha preso bene la ruota di Wout Poels, scattando al meglio negli ultimi 200 metri e divenendo irraggiungibile per Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) e per il fratello Valentin.

“Il modo migliore per finire questa settimana di corsa – afferma Aurelien Paret-Peintre ai microfoni della corsa al termine della frazione –. Sono felicissimo, sia per la mia vittoria che per la prestazione di Ben O’Connor. Ci siamo presentati qui con una squadra forte, praticamente quella che sarà presente alla corsa Rosa, e ci lascia fiduciosi“.

Paret-Peintre spiega poi con quale spirito la Decathlon-Ag2R La Mondiale ha intrapreso questo Tour of the Alps: “Questa settimana è stata usata per chiudere la nostra preparazione, poiché ci siamo preparati sull’Etna ed in pratica saremo questi a correre il Giro. Eravamo appena scesi da lì e volevamo capire come ci saremmo adattati“.