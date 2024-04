Giulio Pellizzari all’attacco con Thomas al TOTA: “Non volevo stare a limare, buoni segnali per il futuro”

Buona performance di Giulio Pellizzari al Tour of the Alps, che ha concluso partendo all’attacco insieme a Geraint Thomas, non esattamente un nome qualsiasi. Il ventenne marchigiano si fa notare e, intanto, assomma un ottavo posto assoluto alla sua già buona stagione.

Queste le sue (brevi) parole di fronte al microfono di Tina Ruggeri (InBici) una volta giunto al traguardo: “Avevo buone gambe, ho detto o la va o la spacca, non sto lì a limare, Ho spaccato, ma va bene“.

Per quel che riguarda i concetti legati alla maturità, invece, si esprime così: “Diciamo che penso che maturo lo ero già prima, meritavo solo la consacrazione. Oggi sono stato ancora lì, quindi per il futuro va bene così“.

Un Tour of the Alps, quello di Pellizzari, caratterizzato soprattutto dall’ottima performance messa a segno nella terza tappa, che ha concluso al secondo posto (ed è servita a Juanpe Lopez per consolidare il futuro primato generale).