Antonio Tiberi spiega il salto di qualità: “Sono cambiato di testa, ho dimostrato che…”

L’ultima tappa del Tour of the Alps 2024 ha visto Antonio Tiberi arrivare al secondo posto, dietro al solo Aurélien Paret-Peintre. Per lui anche terza posizione in classifica generale, a conferma di una condizione che risulta buona in vista del Giro d’Italia.

Queste le sue parole a Tina Ruggeri (InBici): “E’ stata dura, ci ho provato diverse volte sia io che Poels. in salita a quanto pare tutti quanti reggevano un bel ritmo. Infatti abbiamo scollinato che eravamo un bel gruppetto. In discesa mi ha ripreso Wout e poi siamo andati molto veloci fino all’ultimo strappo, quello più ripido. Poi è partito Bardet e ha fatto un ritmo fortissimo. Lì mi sono girato e sono rimasto sorpreso che eravamo ancora un gruppo abbastanza corto col ritmo che abbiamo fatto lì“.

Considerazione, inoltre, sul punto a cui si trova: “Ormai sento che sia di gambe che di testa ho raggiunto un altro livello. Ho dimostrato di poter competere con i migliori. Sicuramente c’è qualcosa da migliorare, però sono lì e sono contento“.

Per lui, in sostanza, un momento positivo a un paio di settimane di distanza dall’avvio della Corsa Rosa, nella quale si cercherà di capire a che punto è il ventiduenne di Frosinone in relazione a vari big.