Tiro a segno, Preolimpico Rio 2024: nella pistola mista successo della Turchia, indietro le coppie azzurre

Si è aperto a Rio de Janeiro, in Brasile, il torneo finale di qualificazione olimpica del tiro a segno: prima giornata di gare senza pass in palio, in quanto la prima finale è stata quella della pistola mista da 10 metri. Successo della Turchia su Ucraina 2, mentre è finito terzo il Giappone. Fuori nelle qualificazioni sia Italia 1 di Maria Varricchio e Federico Nilo Maldini, 18mi, sia Italia 2 di Sara Costantino e Luca Tesconi, 34mi.

Nella finale per il primo posto la Turchia di Sevval Ilayda Tarhan e Yusuf Dikec regola Ucraina 2 di Yuliia Isachenko ed Oleh Omelchuk per 17-13: dopo un avvio equilibrato fino al 4-4, gli anatolici allungano fino al 10-4. Gli ucraini tornano a -2 sul 9-11, ma i turchi arrivano fino ad un passo dal successo sul 15-9. Ucraina 2 accorcia fino al 13-15, ma la Turchia chiude i conti sul 17-13.

Nella sfida per il terzo posto il Giappone di Satoko Yamada e Seiji Morikawa liquida la Bulgaria di Miroslava Mincheva e Samuil Donkov per 16-6: i nipponici partono sul 4-0 e poi scappano via fino al 10-2. Timida reazione dei bulgari sino al 6-10, ma i giapponesi chiudono sul 16-6.

Vengono eliminate nelle qualificazioni entrambe le coppie azzurre in gara: Italia 1 di Maria Varricchio e Federico Nilo Maldini è 18ma con 569 (7x), mentre finisce più indietro Italia 2 di Sara Costantino e Luca Tesconi, 34ma con 560 (14x).