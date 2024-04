Tiro a segno, Preolimpico Rio de Janeiro 2024: i pass olimpici in palio gara per gara

Da venerdì 12 a venerdì 19 aprile a Rio de Janeiro, in Brasile, si disputerà il torneo finale di qualificazione olimpica del tiro a segno, che metterà in palio 2 pass per Parigi 2024 in ciascuna delle 8 gare individuali tra carabina e pistola, maschile e femminile.

Saranno dunque 16 i pass complessivi in palio, dopo che sono state finora assegnate nelle specialità da 10 metri ben 92 carte olimpiche non nominali, 23 per ciascuna prova individuale, mentre in quelle da 25 e 50 metri sono state 84, 21 per ogni gara individuale.

Per le gare a coppie miste non ci saranno carte in palio: saranno otto le giornate dedicate alle competizioni tra il 12 ed il 19 aprile. Da venerdì 12 a martedì 16 gare riservate alla distanza dei 10 metri, da martedì 16 a venerdì 19 prove riservate alle distanze di 25 e 50 metri.

Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà il 9 giugno 2024: il ranking olimpico che verrà stilato in tale periodo metterà in palio un pass. Le carte olimpiche assegnate attraverso il ranking sono nominali.

L’Italia ha centrato finora soltanto due pass: uno nella carabina 10 metri ad aria compressa maschile con Danilo Dennis Sollazzo ed uno nella pistola 10 metri ad aria compressa maschile con Paolo Monna.

PASS IN PALIO AL PREOLIMPICO DI TIRO A SEGNO RIO 2024

Totale: 16.

Per ciascuna specialità: 2 per ogni gara individuale.