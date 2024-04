Tiro a segno: Ceccarello, Gambaro e Ziviani mancano la finale del Preolimpico nella carabina 10 m tre posizioni

Dopo gli uomini, sfuma l’obiettivo finale anche per le azzurre impegnate nella giornata odierna a Rio De Janeiro per le qualificazioni della carabina 3 posizioni femminile, segmento valido per il torneo di qualificazione olimpica di tiro a segno.

Malgrado una fase eliminatoria positiva, nessuna delle nostre atlete è riuscita a guadagnare un piazzamento in top 8, scivolando fuori dalla top 15. La migliore delle italiane è stata in tal senso Barbara Gambaro, la quale ha raccolto 196 nella posizione in ginocchio e in quella prona, scendendo a 95 in quella in piedi, per un totale di 587 punti validi per la diciottesima moneta.

Non è andata meglio a Sofia Ceccarello, ventottesima e fallosa soprattutto nell’ultima delle tre posizioni, quella in piedi, per cui ha ottenuto solo 584 punti complessivi. Trentatreesima invece Martina Ziviani con 584.

La gara è stata dominata dalla kazaka Yelizaveta Bezrukova, abile a fare il pieno nella posizione in piedi attestandosi a 595 punti, due lunghezze in più della tedesca Anita Mangold, posizionatasi al posto d’onore con 593 davanti alla svizzera Chiara Leone, terza con 592, punteggio guadagnato anche dalla serba Teodora Vukojevic e dalla ceca Sara Karasova. Chiudono quindi la rosa delle finaliste Jeanette Hegg Duestad, Aleksandra Anna Pietruk ed Emely Jaeggi, tutte a quota 590. La finale si svolgerà alle 16:30 italane.