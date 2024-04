Tiro a segno, azzurri della carabina 10 m tre posizioni fuori in qualifica al Preolimpico

Si ferma alle qualificazioni il percorso dei tre azzurri impegnati quest’oggi in quel di Rio De Janeiro, città del Brasile che ospita il torneo finale di qualificazione olimpica di tiro a segno. Dopo aver passato le eliminatorie della carabina 50 m tre posizioni infatti Edoardo Bonazzi (non eleggibile per il pass), Simon Weithaler e Lorenzo Bacci non sono riusciti a ottenere il posto in top 8 necessario per disputare l’ultimo atto.

L’atleta piazzatosi meglio si è rivelato Edoardo Bonazzi, ventiseiesimo con 587. Più staccato Lorenzo Bacci, trentacinquesimo con il totale di 584, mentre Weithaler si è accontentato della trentasettesima piazza con 584.

Ai piani alti prestazione brillante per il ceco Jiri Privratsky, primo con 595 grazie a tre serie di alto profilo. Segue al posto d’onore Konstantin Malinovskiy con 593, scorre raggiunto anche da Ole Martin Halvorsen, Ivan Roe e Petr Nymbursky.

Chiudono il quadro quindi Petr Nymbursky, sesto con 592 precedendo Michael Bargeron, settimo con 591, e Jan Lochibihler. Domani, venerdì 19 aprile, la finale avrà inizio alle 14:30 italiane.