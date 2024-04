Tennistavolo, ultimi pass per Spagna e Svezia nel Preolimpico di doppio misto

Si è chiusa ad Havirov, in Repubblica Ceca, la seconda ed ultima giornata del torneo di qualificazione olimpica di doppio misto del tennistavolo, che si è svolto su base mondiale: gli ultimi due pass olimpici nominali sono andati alle coppie Alvaro Robles/Maria Xiao (Spagna) e Kristian Karlsson / Christina Kallberg (Svezia).

Con le due coppie vincitrici quest’oggi risultano qualificate ai Giochi nel doppio misto le coppie di Australia, Egitto, Germania, Cuba, Brasile, Corea del Nord, Hong Kong, Spagna e Svezia. Restano dunque da distribuire gli ultimi 7 posti.

Verranno assegnati con la Race to Paris, che verrà chiusa il 7 maggio, altri 5 posti, oltre alla quota che la Cina ha declinato. Una quota, infine, è riservata alla Francia: sono praticamente certi di conquistare un posto attraverso la Race to Paris, oltre a Cina e Francia, anche Giappone, Corea del Sud e Cina Taipei. In bilico gli ultimi due pass, che al momento andrebbero a Romania ed Ungheria.

PREOLIMPICO TENNISTAVOLO

Doppio misto – Finale Tabellone 3

Alvaro Robles/Maria Xiao (Spagna) b. Ovidiu Ionescu / Bernadette Szocs (Romania) 4-3 (-8, 13, -14, 8, -8, 4, 8)

Doppio misto – Finale Tabellone 4

Kristian Karlsson / Christina Kallberg (Svezia) b. Lubomir Pistej / Barbora Balazova (Slovacchia) 4-0 (10, 7, 9, 5)