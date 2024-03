Tennistavolo, la Race to Paris aggiornata: Debora Vivarelli potrebbe affidarsi al ranking per qualificarsi ai Giochi

Con l’assegnazione e la successiva accettazione di tutte le quote riservate alle prove a squadre del tennistavolo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, si passerà ora ai tornei di qualificazione del doppio misto (su base mondiale), previsto ad Havirov (Repubblica Ceca) l’11-12 aprile (4 coppie staccheranno il pass, in gara per l’Italia John Oyebode e Gaia Monfardini), e dei singolari (su base continentale), con l’appuntamento per l’Europa in programma a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) il 15-19 maggio (5 pass in palio sia per gli uomini che per le donne).

Una volta disputati tutti gli eventi di qualificazione diretta si completeranno i processi di distribuzione delle carte olimpiche attraverso le Race to Paris: per il doppio misto gli ultimi 5 posti saranno assegnati tramite il ranking che verrà chiuso il 7 maggio, mentre per i singolari l’Europa distribuirà 1 pass attraverso la graduatoria dell’11 giugno.

A questo punto si conosceranno i nomi degli 86 qualificati per genere alle Olimpiadi: 48 con le squadre, dei quali 32 giocheranno anche in singolare, 22 in singolare, e 16 nel doppio misto. Il numero di atleti qualificati in singolare oppure nel torneo a squadre e, allo stesso tempo, nel doppio misto libererà poi ulteriori posti da assegnare attraverso le Race to Paris di singolare al 18 giugno 2024. Un posto sarà riservato come quota universale, a seguire fino a 15 pass saranno assegnati tramite la classifica.

RACE TO PARIS AL 26 MARZO 2024 – SETTIMANA 13

DOPPIO MISTO* (CHIUSURA MARTEDI’ 7 MAGGIO – SETTIMANA 19)

* = Sono state già eliminate le coppie qualificate e quelle francesi (Viene considerata soltanto la miglior coppia per ciascun Paese)

1 Wang Chuqin/Sun Yingsha (Cina) 6780

2 Lim Jonghoon/Shin Yubin (Corea del Sud) 3555

3 Hina Hayata/Tomokazu Harimoto (Giappone) 3223

4 Chen Szu-Yu/Lin Yun-Ju (Cina Taipei) 2480

5 Alvaro Robles/Maria Xiao (Spagna) 2010

6 Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (Hong Kong) 1945

7 Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs (Romania) 1345

8 Dora Madarasz/Nandor Ecseki (Ungheria) 950

9 Robert Gardos/Sofia Polcanova (Austria) 618

10 Paulina Vega/Nicolas Burgos (Cile) 608

[…]

24 Niagol Stoyanov/Giorgia Piccolin (Italia) 202

SINGOLARE MASCHILE* (CHIUSURA MARTEDI’ 18 GIUGNO – SETTIMANA 25)**

* = Sono stati già eliminati gli atleti appartenenti a Paesi qualificati con la squadra (Vengono considerati soltanto i migliori due atleti per ciascun Paese)

** = Un pass per un atleta europeo verrà assegnato col ranking di martedì 11 giugno 2024 – Settimana 24

1 Quadri Aruna (Nigeria) 1115

2 Liam Pitchford (Gran Bretagna) 621

3 Kirill Gerassimenko (Kazakistan) 556

4 Eduard Ionescu (Romania) 437

5 Nicolas Burgos (Cile) 417

6 Andy Pereira (Cuba) 404

7 Daniel Habesohn (Austria) 384

8 Wong Chun Ting (Hong Kong) 341

9 Alvaro Robles (Spagna) 330

10 Wang Yang (Slovacchia) 310

[…]

34 Niagol Stoyanov (Italia) 152

41 Matteo Mutti (Italia) 106

SINGOLARE FEMMINILE* (CHIUSURA MARTEDI’ 18 GIUGNO – SETTIMANA 25)**

* = Sono stati già eliminati gli atleti appartenenti a Paesi qualificati con la squadra (Vengono considerati soltanto i migliori due atleti per ciascun Paese)

** = Un pass per un’atleta europea verrà assegnato col ranking di martedì 11 giugno 2024 – Settimana 24

1 Adriana Diaz (Porto Rico) 1151

2 Wang Xiaoxin (Principato di Monaco) 1070

3 Sofia Polcanova (Austria) 609

4 Ni Xia Lian (Lussemburgo) 443

5 Zeng Jian (Singapore) 355

6 Xiao Maria (Spagna) 343

7 Shao Jieni (Portogallo) 294

8 Zhang Mo (Canada) 294

9 Hana Matelova (Repubblica Ceca) 245

10 Ivana Malobabic (Croazia) 236

[…]

13 Debora Vivarelli (Italia) 213

24 Giorgia Piccolin (Italia) 167