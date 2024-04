Tennistavolo, primi pass per Corea del Nord ed Hong Kong nel Preolimpico di doppio misto

Va in archivio ad Havirov, in Repubblica Ceca, la prima giornata del torneo di qualificazione olimpica di doppio misto del tennistavolo, che si svolge su base mondiale: i primi due pass olimpici nominali vanno alle coppie Ri Jong Sik/Kim Kum Yong (Corea del Nord) e Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (Hong Kong).

Nella finale del Tabellone 1 Ri Jong Sik / Kim Kum Yong (Corea del Nord) piegano al termine di una sfida equilibratissima Alvaro Robles / Maria Xiao (Spagna) per 4-3 (8, -9, -6, 7, -13, 9, 11), mentre nell’ultimo atto del Tabellone 2 Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem (Hong Kong) regolano in uno scontro giocato punto a punto negli ultimi tre game Luka Mladenovic / Ni Xia Lian (Lussemburgo) per 4-2 (5, -7, 6, 9, -10, 11).

Le 24 coppie che oggi non hanno centrato oggi il pass olimpico, tra le quali quella italiana composta da John Oyebode (Tennistavolo Sassari) e Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol), avranno domani un’ultima occasione di qualificazione.

Anche nella seconda giornata di gare, infatti, verranno disputati due tabelloni e la coppia vincitrice di ciascuno di essi staccherà il pass per i Giochi. Oltre alle due vittoriose quest’oggi, sono già qualificate le coppie di Australia, Egitto, Germania, Cuba e Brasile.

Verranno assegnati con la Race to Paris, che verrà chiusa il 7 maggio, gli ultimi 5 posti, oltre alla quota che la Cina ha declinato. Una quota, infine, è riservata alla Francia: essendo certi di conquistare un posto attraverso la Race to Paris, sono assenti, oltre ai due Paesi citati, anche Giappone, Corea del Sud e Cina Taipei.

PREOLIMPICO TENNISTAVOLO

Doppio misto – Finale Tabellone 1

Ri Jong Sik/Kim Kum Yong (Corea del Nord) b. Alvaro Robles/Maria Xiao (Spagna) 4-3 (8, -9, -6, 7, -13, 9, 11)

Doppio misto – Finale Tabellone 2

Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (Hong Kong) b. Luka Mladenovic/Ni Xia Lian (Lussemburgo) 4-2 (5, -7, 6, 9, -10, 11)