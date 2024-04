Tennistavolo, John Oyebode e Gaia Monfardini subito eliminati nel Preolimpico di doppio misto. Domani l’ultima opportunità

Si è aperto ad Havirov, in Repubblica Ceca, il torneo di qualificazione olimpica di doppio misto del tennistavolo, che si svolge su base mondiale: subito eliminati negli ottavi di finale John Oyebode (Tennistavolo Sassari) e Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol).

La coppia azzurra, inserita nel primo dei due tabelloni previsti in data odierna, sono stati battuti dai cechi Jan Valenta e Zdena Blaskova per 0-4 (7-11, 8-11, 10-12, 8-11) in 33 minuti di gioco. Gli azzurri avranno domani un’ultima occasione di qualificazione.

In ciascuno dei due giorni, infatti, verranno disputati due tabelloni e la coppia vincitrice di ciascuno di questi staccherà il pass per i Giochi. Sono già qualificate le coppie di Australia, Egitto, Germania, Cuba e Brasile, mentre verranno assegnati con la Race to Paris gli ultimi 5 posti (il ranking sarà chiuso il 7 maggio).

La Cina ha già declinato la quota che aveva conquistato sul campo, che verrà riallocata attraverso il ranking, mentre una quota è riservata alla Francia: essendo praticamente certi di conquistare un posto attraverso la Race to Paris, sono assenti, oltre ai due Paesi citati, anche Giappone, Corea del Sud e Cina Taipei.

PREOLIMPICO DOPPIO MISTO TENNISTAVOLO

Doppio misto – Ottavi di finale Tabellone 1

John Oyebode / Gaia Monfardini (Italia) – Jan Valenta / Zdena Blaskova (Repubblica Ceca) 0-4 (7-11, 8-11, 10-12, 8-11)