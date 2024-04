Sport in tv oggi (sabato 13 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 13 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo per gli appassionati di tennis. Gli amanti dei motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP delle Americhe per la MotoGP. Terzo giro dell’Augusta Masters di golf.

In serata Conegliano e Novara si sfidano nella bella di spareggio per accedere alla finale scudetto di volley femminile. Spazio alle semifinali della Coppa Italia di pallanuoto, alla Coppa del Mondo di ginnastica ritmica e di arrampicata sportiva. Consueta abbuffata di campionati nazionali con calcio, basket, rugby, pallamano.

Da seguire i primi scampoli di atletica all’aperto, i Campionati Italiani di tuffi e il Sei Nazioni di rugby femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 13 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 13 aprile

00.00 TENNIS (Billie Jean King Cup) – USA-Belgio (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

04.00 TENNIS (Billie Jean King Cup) – Australia-Messico (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

07.55 FORMULA E – GP San Marino, prove libere (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

08.00 TENNIS (Billie Jean King Cup) – Giappone-Kazakhstan (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

08.00 TRIATHLON (T100 World Tour) – Gara femminile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.55 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead a Wujiang, semifinali (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

09.05 RUGBY (Super Rugby) – Hurricanes-Chiefs (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – All-around individuale, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BADMINTON – Europei (diretta streaming su badmintoneurope.tv)

10.00 CANOTTAGGIO (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Varese, semifinali e finali (diretta streaming su Rai Play 3 dalle ore 14.10 per le finali A)

10.10 CICLISMO – Tour du Jura (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 12.05)

10.20 FORMULA E – GP San Marino, qualifiche (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

11.00 SNOOKER – Mondiali, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.00 TENNIS (Billie Jean King Cup) – Slovacchia-Slovenia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

13.00 ATLETICA – Athletic Elite Meeting a Milano (diretta streaming sul canale YouTube di Athletic Elite)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed a Wujiang, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

Non prima delle 13.30 TENNIS – Masters 1000 Montecarlo, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Tsitsipas (non prima delle ore 13.30, secondo match dalle ore 11.00 dopo un doppio)

13.35 CICLISMO – Tour du Loir et Cher, quarta tappa: Salbris-Salbris (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 TENNIS (Billie Jean King Cup) – Svizzera-Polonia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

14.00 GOLF – Augusta Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Girona (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Como-Bari (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Ternana (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Pisa-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Sudtirol (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 RUGBY (Serie A) – Rugby Lyons-Colorno (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

14.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ekipe Orizzonte Catania-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Serie A) – Lecce-Empoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A, Poule Scudetto) – Sassuolo-Inter (diretta streaming su DAZN)

15.00 FORMULA E – GP Misano, gara (diretta tv su Italia 1, Eurosport 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.15 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Scozia-Inghilterra (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Serie A) – Padova-Mogliano (diretta streaming su DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Colonia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Bochum-Heidenheim, Mainz-Hoffenheim, Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund, Lipsia-Wolfsburg (non è prevista diretta tv/streaming)

15.40 MOTO3 – GP Americhe, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 TUFFI (Campionati Italiani) – Finali: 1 m donne, 3 m uomini, piattaforma donne (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Luton Town (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tre partite: Brentford-Sheffield United, Burnley-Brighton, Nottingham-Wolverhampton (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Getafe (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Palermo (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Lecco-Reggiana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Parma-Spezia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Renate (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Brindisi-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Monterosi Tuscia-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.25 MOTO2 – GP Americhe, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 ATLETICA – Firenze Sprint Festival (diretta streaming sul canale YouTube di FIDAL)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Vitesse (diretta streaming su Mola Tv)

16.30 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – XCC femminile a Maripora (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Trentino, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.00 TENNIS (Billie Jean King Cup) – Ucraina-Romania (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

17.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – All-around a squadre, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Strasburgo-Reims (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Como-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

17.10 MOTOGP – GP Americhe, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Trentino, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Eurocup, semifinale) – Trieste-ZV de Zaan (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – XCC maschile a Maripora (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.45 RUGBY (Sei Nazioni) – Irlanda-Galles (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.45 PALLANUOTO (Coppa Italia, semifinale) – Pro Recco-Savona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.50 MOTOGP – GP Americhe, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

18.00 CALCIO (Serie A) – Torino-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Cingoli-Carpi (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 FOOTBALL AMERICANO – Ancona-Marines Lazio (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Conversano-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Alessandria-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Legnago Salus (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Sesto Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Potenza-Foggia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – AZ Alkmaar-Waalwijk (diretta streaming su Mola Tv)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Europei Under 18) – Slovacchia-Italia (diretta streaming sul canale YouTube della FIPAV)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Quattro partite: Brixen-Sassari, Eppan-Bolzano, Merano-Albatro, Trieste-Secchia Rubiera (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLANUOTO (Coppa Italia, semifinale) – Ortigia-Brescia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup, semifinale) – Padova-BVSC Zuglo (non è prevista diretta tv/streaming)

19.50 MOTO3 – GP Americhe, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

20.00 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Trento-Tortona (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, semifinale scudetto) – Gara-3: Conegliano-Novara (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, VBTV)

20.30 BASKET (Serie A) – Pesaro-Pistoia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 SCACCHI – Torneo dei Candidati (diretta streaming sul canale YouTube della FIDE e chess.com)

20.45 MOTO2 – GP Americhe, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

20.45 CALCIO (Serie A) – Bologna-Monza (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Padova-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE (Mondiali, semifinale) – USA-Finlandia (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Cadice-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Rennes-Tolosa (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 MOTOGP – GP Americhe, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

00.00 CICLISMO SU PISTA (Nations Cup) – Seconda giornata a Milton (diretta streaming su My World of Cycling)

