LIVE Sinner-Tsitsipas, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: semifinale contro il redivivo greco

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il greco Stefanos Tsitsipas, valido per la semifinale del tabellone di singolare dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, torneo del Principato di Monaco, che si gioca sulla terra battuta outdoor e giunto ormai al penultimo atto della manifestazione.

L’incrocio tra il numero 2 del ranking ATP, posizione in cui l’azzurro è già certo di arrivare anche a Roma, ed il numero 12 del seeding, in programma sul Court Rainier III, sarà il nono scontro diretto tra i due, con il greco avanti 5-3 negli otto precedenti, anche se l’azzurro ha vinto le ultime due sfide, giocate nel 2023 a Rotterdam ed alle ATP Finals.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra Jannik Sinner ed il greco Stefanos Tsitsipas, valido per la semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà la seconda del programma odierno, che inizierà alle ore 11.00, e si giocherà non prima delle ore 13.30. Buon divertimento!