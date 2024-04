LIVE Djokovic-Ruud, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: seconda semifinale, occhio al norvegese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della seconda semifinale del Masters 1000 di Montecarlo tra Novak Djokovic e Casper Ruud.

Il cinque volte campione nel Principato vuole di forza la sesta affermazione, di fronte c’è uno specialista della terra battuta come il norvegese, due volte finalista del Roland Garros. Nel suo percorso fino al penultimo atto del 3° Masters 1000 stagionale, Djokovic non ha concesso set a Safiullin, Musetti e De Minaur. Non si può dire però che il serbo non abbia dovuto soffrire. Contro l’italiano era sotto 4-3 e 40-0 sul servizio a disposizione di Musetti, mentre con De Minaur ha perso la battuta la bellezza di 3 volte nel 2° parziale.

I break subiti nella seconda frazione sono stati comunque assorbiti dall’ottimo livello di tennis che il serbo ha mostrato. Oggi, tuttavia, l’asticella potrebbe alzarsi ancor di più. Ruud non è mai riuscito non solo a battere Djokovic, ma neanche a strappare un set al n.1 del mondo e 24 volte campione Slam, questo non va dimenticato. La terra battuta è la superficie dove il norvegese, in teoria, avrebbe le migliori possibilità di impensierire il fenomeno serbo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della seconda semifinale del Masters 1000 di Montecarlo tra Novak Djokovic e Casper Ruud. In campo non prima delle 15:30 dopo Sinner-Tsitsipas!!