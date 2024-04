LIVE MotoGP, GP Americhe 2024 in DIRETTA: qualifiche e Sprint Race, Bagnaia sfida Marquez e Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire il sabato di Austin in tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca delle pre-qualifiche

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di prove del GP delle Americhe, terzo atto della stagione di MotoGP. Sul circuito impegnativo di Austin, piloti e squadre andranno a caccia di risposte in termini di messa a punto, pensando alle qualifiche e alla Sprint Race di oggi.

Pochi dubbi sul ritenere questo appuntamento una sorta di feudo di Marc Marquez. Lo spagnolo ha numeri molto importanti. Sul tracciato statunitense il suo rendimento nello storico è a dir poco impressionante: su 9 gare disputate ha conquistato 7 vittorie, di cui 6 consecutive, 7 pole-position e 7 giri veloci. La candidatura per un ruolo da protagonista c’è tutta, anche se Marc fatica ancora a trovare la quadra sulla Ducati Gresini.

Da par loro Jorge Martin e Francesco Bagnaia si vorranno far pronti. Martin, reduce dal successo nel GP di Portimao, vuole dare un seguito e l’ha dimostrato ieri con il miglior tempo delle pre-qualifiche. Discorso diametralmente opposto per Pecco, venuto a contatto con Marquez (Marc) e vedendo sfumare un buon piazzamento. Risposte le vorrà avere, tra gli altri, Enea Bastianini che ama particolarmente questo tracciato e per ammissione del suo manager, Carlo Pernat, vuol puntare al Mondiale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di prove del GP delle Americhe, terzo atto della stagione di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 17.10 italiane con le prove libere, a precedere le qualifiche che inizieranno dalle 17.50. La Sprint Race prenderà il via dalle 22.00 italiane. Buon divertimento!