LIVE Atletica, Firenze Sprint Festival 2024 in DIRETTA: attesa per Chituru Ali, Melluzzo e Marek per stupire nei 100

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Sprint Festival, il meeting in programma allo stadio Ridolfi di Firenze. Il capoluogo toscano sarà il palcoscenico del debutto stagionale per molti atleti azzurri, in una stagione che si sta già animando ancor prima della metà di aprile. Il Firenze Sprint Festival sarà la prima delle due tappe del circuito di meeting della velocità, che proseguirà il 18 maggio allo stadio dei Marmi di Roma con la presenza annunciata del campione olimpico Marcell Jacobs al Roma Sprint Festival.

Nei 150 metri, il finalista mondiale dei 60 metri indoor Chituru Ali sarà uno dei protagonisti più attesi. L’azzurro ha segnato 6.53 nella semifinale iridata di Glasgow, prima di essere limitato da un crampo in finale. Ora mira a portare la sua crescita anche all’aperto. Il suo primato personale di 15.17, del 2022, si avvicina a soli dieci centesimi alla migliore prestazione italiana di Fausto Desalu (15.07, anch’essa del 2022). Ali troverà un competitore di spicco nel cingalese Yupun Abeykoon.

Numerosi altri atleti testeranno le loro condizioni: nei 100 metri Matteo Melluzzo e Eric Marek, nei 200 Marco Ricci e Edoardo Scotti, nei 300 Riccardo Meli, nei 400 Vladimir Aceti, Giuseppe Leonardi e Lapo Bianciardi. Tra le donne, la stagione è già iniziata con Rebecca Borga che ha segnato la migliore prestazione italiana nei 150 metri sabato scorso a Foligno con 16.92. Ora, l’azzurra si cimenterà nei suoi 400 metri, affrontando la campionessa italiana in carica Alessandra Bonora, Virginia Troiani, Raphaela Lukudo e la neo-mamma Mariabenedicta Chigbolu. Nei 200 metri, Irene Siragusa è una delle favorite, mentre nei 100 e nei 150 metri c’è attesa per Johanelis Herrera.

Non solo velocità: a Firenze ci saranno anche due gare di lancio del disco. Il nome di maggior rilievo è quello della primatista italiana Daisy Osakue, che affronterà Stefania Strumillo e Emily Conte, mentre tra gli uomini sono attesi Giovanni Faloci, Enrico Saccomano e Nazzareno Di Marco.

Si inizia alle 16.30 circa.