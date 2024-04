LIVE Arnaldi-Baez, ATP Barcellona 2024 in DIRETTA: azzurro sfavorito contro il n. 19 del mondo, ma può giocarsela

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno dell’ATP di Barcellona tra Matteo Arnaldi e Sebastian Baez.

Grandi match in Catalogna per questo day 2 di uno degli ATP 500 di maggior prestigio all’interno del circuito. Uno dei pochi tornei di questa categoria ad aver la peculiarità del tabellone a 56 giocatori, che con il bye per le 16 teste di serie diventano 64. Ridotto all’osso, un turno in più e 50 punti dimezzati per i primi due round. Se poi ci sono 12 dei primi 30 giocatori del mondo, per una non testa di serie può essere complicato sin dalle prime battute.

È il caso di Matteo Arnaldi, ieri vittorioso per il ritiro del francese Arthur Cazaux, che aveva messo in difficoltà il sanremese nella prima frazione. Quest’oggi, c’è subito un esame importantissimo per il percorso di crescita dell’azzurro, il tignosissimo argentino Sebastian Baez, numero 8 del seeding e 19 del mondo.

L’uscita al 1° turno di Montecarlo contro il buon indiano Nagal, in un match veramente strano e di difficile lettura, è quello che recita il passato. Nel presente c’è subito l’occasione di trovare una vittoria contro un giocatore che, per forza di cose, al momento ha un rango superiore ad Arnaldi. In queste occasioni, si sa ormai, il sanremese va temuto eccome.

La Diretta Live di Arnaldi-Baez si articolerà a pomeriggio inoltrato, visto che il match è stato programmato come 4° sulla “magica” Pista Andres Gimeno, bellissimo e affascinante Show Court del Royal Club, alla corte del quale si esibiranno dalle 11:00 Schwartzman e Lajovic; Diaz Acosta e Coric, il campione di Montecarlo Stefanos Tsitsipas in coppia con Robin Haase contro Arevalo/Pavic prima del ligure. Vi aspettiamo!