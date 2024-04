Tiro a segno, Edoardo Bonazzi si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024! Quarto pass per l’Italia

Edoardo Bonazzi centra il pass non nominale per Parigi 2024 nella carabina da 10 metri maschile chiudendo al terzo posto una soffertissima finale al torneo finale di qualificazione olimpica del tiro a segno, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile: l’azzurro, qualificatosi ieri con l’ultimo punteggio utile, a lungo veleggia nella parte bassa della classifica, evita l’eliminazione al sesto posto per un solo decimo ed alla fine risale fino al terzo posto, conquistato con una sorta di colpo di spareggio, l’ultimo utile per volare ai Giochi. L’Italia, così, completa il contingente massimo nella specialità, dato che una carta olimpica era stata già ottenuta da Danilo Dennis Sollazzo.

Le carte olimpiche assegnate oggi sono due: l’altra va al vincitore odierno, il serbo Lazar Kovacevic, che beffa all’ultimo colpo per un solo decimo, vincendo per 249.0 a 248.9 il norvegese Jon-Hermann Hegg, il quale però aveva già centrato il pass olimpico nella carabina tre posizioni da 50 metri maschile e quindi non poteva ottenerne un altro oggi. Il terzo posto vale dunque la carta olimpica non nominale per Edoardo Bonazzi, che chiude a quota 227.0, battendo in una sorta di spareggio all’ultimo colpo l’ucraino Sviatoslav Hudzyi, quarto con 206.7.

I due si presentano appaiati all’ultimo tiro prima dell’eliminazione in quarta posizione (e la conseguente assegnazione delle carte olimpiche) a quota 196.5: Bonazzi centra 10.6, mentre Hudzyi fa 10.2 ed esce battuto. Alle loro spalle concludono il croato Josip Sikavica, quinto con 186.0, l’iraniano Pourya Norouziyan, sesto con 165.0, l’altro croato Miran Maricic, settimo con 143.3, ed infine il transalpino Lucas Bernard Denis Kryzs, ottavo a quota 121.5.