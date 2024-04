LIVE Tour of the Alps 2024, tappa di oggi in DIRETTA: frazione nervosa con un finale molto mosso. Aggiornamenti dalle 10.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda tappa del Tour of the Alps 2024, breve corsa a tappe che si svolge all’interno del nostro Paese e delle vicine Austria e Svizzera, in questa settimana che porta ulteriormente vicini allo start del Giro d’Italia.

Si va da Salorno a Stans, per un totale di 191 km. Frazione che si preannuncia “nervosa”, visto il profilo altimetrico della tappa, che prevede anche lo sconfinamento in Austria. Si partirà con un tratto di 30 km tutti i leggera salita fino a Bolzano, poi rotta verso Vipiteno e successivamente il GPM del Brennero (13,4 km con pendenza media del 3,2%).

Una discesa nella quale prestare tanta attenzione alla strada e alle curve riporterà il focus, al termine di essa, sull’ascesa di Gnadenwald (4,5 km con pendenza media del 7,6%): scollinamento e 15 km alla fine. Da li via verso il traguardo, con gli ultimi 500 metri in leggera salita.

Sarà già il momento degli uomini di classifica? Attenzione a nomi come quelli di Davide Piganzoli e Antonio Tiberi fra gli italiani, e ai “Big” stranieri, fra cui Tobias Foss, Ben O’Connor, Aurélien Paret-Peintre, Hugh Carthy e Gerain Thomas.

