Sport in tv oggi (lunedì 15 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 15 aprile, una nuova settimana di sport internazionale comincia con una giornata intrigante per i colori azzurri su più fronti. Archiviato il Masters 1000 di Montecarlo, va avanti la stagione europea del grande tennis sulla terra rossa con i primi turni di tre tornei ATP e due WTA che vedranno impegnati nel programma odierno Luca Nardi e Luciano Darderi a Bucarest, Matteo Arnaldi e Barcellona e Francesco Passaro a Monaco di Baviera.

In evidenza anche il ciclismo su strada con la frazione inaugurale del Tour of the Alps, breve corsa a tappe di montagna in preparazione del Giro d’Italia e del Tour de France. Grande attesa anche per l’iconica Maratona di Boston e per il Preolimpico mondiale di tiro a segno, con l’Italia a caccia di nuovi pass a cinque cerchi verso Parigi 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 15 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 15 aprile

10.00 Tennis, ATP Bucarest: primo turno (1° match sul centrale Luca Nardi-Thiago Seyboth Wild, 2° Luciano Darderi-Mariano Navone) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle ore 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

11.00 Tennis, ATP Barcellona: primo turno (2° match sulla Pista Andres Gimeno Matteo Arnaldi-Arthur Cazaux) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle ore 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

11.00 Tennis, ATP Monaco di Baviera: primo turno (4° match sul centrale Francesco Passaro-Rudolf Molleker) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle ore 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

13.00 Tennis, WTA Rouen: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle ore 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e Now

13.40 Ciclismo, Tour of the Alps: prima tappa – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1, live streaming su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

14.15 Tiro a segno, Preolimpico: qualificazioni carabina 10 metri maschile e femminile – Nessuna copertura in tv/streaming

15.30 Atletica: Maratona di Boston – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

17.00 Tennis, WTA Stoccarda: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle ore 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e Now

18.00 Calcio femminile, Serie A: Roma-Juventus – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play e DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Fiorentina-Genoa – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Hellas Verona – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Chelsea-Everton – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go e Now

21.00 Calcio, Liga: Osasuna-Valencia – Diretta streaming su DAZN